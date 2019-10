„Es war eine gute Schiedsrichterleistung“

Nach dem Schlusspfiff: Werders Trainer Florian Kohfeldt reicht Schiedsrichter Felix Brych die Hand. (nordphoto)

Gellende Pfiffe, laute Flüche, wilde Gesten. Als Felix Brych am Sonnabend nach dem Spiel im Weserstadion in Richtung Kabinengang lief, spannten die begleitenden Sicherheitskräfte lieber wieder ein paar schützende Schirme auf, damit der Unparteiische sicher seinen Weg gehen konnte. Es ist ein ebenso trauriges wie fast schon alltägliches Schauspiel, das die Schiedsrichter in den deutschen Bundesliga-Arenen erleben. Es hatte also für einen kurzen Moment den Anschein, als hätte Brych maßgeblich dafür gesorgt, dass Werder gegen Berlin nicht gewann – dabei gab es auf beiden Seiten einigen Grund zur Beschwerde.

Besonders missmutig war Herthas Vedad Ibisevic gewesen. Der Gäste-Angreifer war kurz nach Werders Führungstor im Bremer Strafraum zu Fall gekommen – weil Torhüter Jiri Pavlenka bei einer Rettungstat zwar leicht den Ball berührte, zugleich aber eben auch den Berliner abräumte. Den erhofften Elfmeter gab es nicht. Kurioserweise nicht einmal die dann fällige Ecke. „Was soll ich zu dieser Szene sagen, ich wusste genau, dass es ein ganz klarer Elfmeter ist“, zürnte Ibisevic später vor dem „Sky“-Mikrofon. „Ich spiele seit über zehn Jahren in Deutschland Fußball und man wird immer wieder überrascht." Bereits auf dem Platz gestikulierte der Angreifer wild, suchte immer wieder das Gespräch mit den Referees. In der Pause wurde er erneut bei Brych vorstellig. "Ich wollte ihm nur sagen, wenn es kein Elfmeter ist, dann ist es eine Gelbe Karte für Schwalbe. Er hat mir keine Gelbe Karte gegeben, das heißt, es war ganz klar Elfmeter."

Werder hatte also reichlich Glück gehabt in diesem Augenblick, das hatte auch der verletzte Fin Bartels in der Pause im Fernseh-Interview eingeräumt. Weitere knifflige Szenen folgten. Mal hoffte Werder auf einen Handelfmeter, als Darida den Ball blockte, dann wollten die Herthaner eine Gelb-Rote Karte für den giftigen Leonardo Bittencourt wegen wiederholten Foulspiels sehen. Und apropos Foul: Für viele Bremer Anhänger hatte es ein derartiges Vergehen unmittelbar vor dem 1:1 gegeben. „Wir können über einzelne Szenen immer diskutieren, aber heute stand ein Spielleiter auf dem Platz, der für sich eine Linie hatte“, sagte Werders Trainer Florian Kohfeldt. Gut möglich, dass ihm diese nicht unbedingt in jedem Moment des Spiels gefiel. Da Felix Brych von seiner Linie aber eben zu keinem Zeitpunkt abrückte, sei es ein gelungener Auftritt des Müncheners gewesen, urteilte Kohfeldt. „Für mich war es eine gute Schiedsrichterleistung in beide Richtungen.“

Folglich nahm er den Unparteiischen auch wegen der Szene vor dem Ausgleichstreffer in Schutz. „Natürlich regen sich die Jungs auf, dass es vor dem 1:1 vielleicht ein Foul war. Das sehe ich aber nicht so“, betonte Kohfeldt. „Für mich war es kein Foul, so wie er dieses Spiel leitet.“ Maximilian Eggestein gab sich pragmatisch. „Ich kann es nicht bewerten, ob es ein Foul war oder nicht“, sagte er. „Ich fand allgemein, dass der Schiedsrichter relativ kleinlich gepfiffen hat. Deswegen haben wir natürlich darauf spekuliert, dass ein Pfiff kommt. Aber das Foul, wenn es denn eines war, passiert am gegnerischen Sechzehner – da ist noch genug Zeit, um das Tor zu verhindern.“

Eben jener Maximilian Eggestein war es dann, der sich unmittelbar nach dem Schlusspfiff wegen einer weiteren nicht geahndeten Aktion ungerecht behandelt fühlte und gemeinsam mit Kapitän Davy Klaassen auf Brych zustürmte. Das wiederum rief Florian Kohfeldt auf den Plan, der nach einem beherzten Spurt dazwischenging. „Ich wollte einfach, dass wir uns da nicht aufregen. Weggehen, Hand geben, vielen Dank Herr Dr. Brych“, sagte Werders Coach.