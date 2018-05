Auch in Brasilien wurde um Werder gebangt. "Im letzten Jahr, als es unter Trainer Nouri nicht so gut lief, habe ich mitgezittert", verriet Diego, der von 2006 bis 2009 die Menschen in Bremen mit seinen Fähigkeiten verzauberte, im Interview mit dem "Sportbuzzer". Denn so, wie viele Fans noch immer von dem Brasilianer schwärmen, nimmt auch Werder bei Diego noch eine besondere Stellung ein. "Werder, ich wiederhole mich gern, wird immer in meinem Herzen bleiben", sagte er. Deswegen sei er glücklich, dass das Thema Abstiegskampf erledigt sei.

Doch bei aller Liebe für den Verein und die Stadt, seine Entscheidung Werder 2009 zu verlassen, traf Diego ganz rational. "Es boten sich so lukrative und vielversprechende Alternativen in Europa, dass ich wechseln musste", erklärte Diego. "Es gab mehrere Optionen. Real wollte nicht so viel zahlen an Bremen. Daher kam es nicht zu dem Deal. Ich habe mich also für Juventus Turin entschieden, übrigens nicht nur gegen Real, sondern auch gegen Bayern München."

Das große Glück fand Diego in Italien nicht. Nach einem Jahr ging es zurück in die Bundesliga zu Wolfsburg, wo er sich am Ende der Spielzeit 2010/11 mit Trainer Felix Magath zerstritt. Als Folge davon wurde er an Atlético Madrid verliehen. "Ich war dort auch sehr glücklich, fast so wie in Bremen. Wir waren vor allem sehr erfolgreich, holten Titel. Und mir gefiel der Fußball, den wir spielten", so Diego über die Spanier, mit denen er 2012 die Europa League gewann.

Und so bleibt Diego auch bei seinem Fazit, selbst wenn es nach der Zeit bei Werder nicht immer reibungslos lief: "Es war richtig, Bremen zu verlassen. Ich hatte bei Werder drei fantastische Jahre. Wenn ich nun zurückblicke, es waren meine besten Jahre als Profifußballer."

