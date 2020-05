Auch die Legende Rudi Völler trägt natürlich eine Gesichtsmaske. (nordphoto)

Herr Völler, ist es für Sie noch ein besonderes Gefühl, in Bremen die Rampe zum Weserstadion runter zu fahren?

Rudi Völler: Das ist das Einzige am Stadion, das es schon zu meiner Zeit in den 80er-Jahren gab. Wenn man vom Osterdeich die Rampe runter fährt, ist es ein bisschen wie früher. Das Stadion selbst, die Geschäftsstelle, die Trainingsplätze daneben, all das ist ja neu. Und wirklich toll.

Kommen da noch nostalgische Gefühle auf?

Es ist schon lange her, aber die fünf Jahre in Bremen sind für mich unvergesslich. Es war eine tolle Zeit. Erst bei Werder habe ich richtig Fuß gefasst, bin Nationalspieler geworden. Die fünf Jahre in Bremen und die fünf in Rom waren meine beste Zeit. Vorher war es gut, auch danach in Marseille und Leverkusen, aber diese zehn Jahre haben mich besonders geprägt.

Hat es Sie überrascht, dass Werder nach der vergangenen guten Saison jetzt eine so schlechte spielt?

Die letzte Saison war sehr gut, auch wenn es am Ende nicht ganz für die Europa League ­gereicht hat. Und nach so einer Saison, die vielleicht sogar besser war als es viele Fachleute erwartet haben, ist die Gefahr groß, dass die folgende Spielzeit schwieriger wird. So ist das im Fußball, wir haben das in Leverkusen auch erlebt. Dass es so schwierig für Werder wird, damit konnte man nicht rechnen. Ich auch nicht. Es ist ja mehr Potenzial da. Aber Werder wird da wieder rauskommen. Es klingt wie eine abgedroschene Phrase und das Spiel am Montag wollen wir gewinnen, aber ich wünsche Werder wirklich, dass sie in der Liga bleiben.

Werder ist gerade dabei, ein neues Selbstverständnis zu entwickeln. Finanziell wird es kaum noch für oben reichen, der Abstand wird immer größer. Wofür könnte Werder aus Ihrer Sicht künftig stehen?

Beim Blick auf die letzten Jahre hatte Werder immer wieder mal die Möglichkeit, an den Plätzen der Europa League zu kratzen. Trotz eines kleineren Etats oder wirtschaftlichen Engpässen. Das geht immer mal, wenn man einen guten Trainer hat, wenn man gut scoutet. Es geht in der Bundesliga aber auch schnell in die andere Richtung. Das wissen sie in Bremen, das ist die Rolle, die Werder seit einigen Jahren hat. Für andere Vereine gilt das ja auch, dass man ab Platz 9 auch mal unten reinrutscht. Das muss man akzeptieren.

Die Klubs hatten vor dem Re-Start eine gute Woche Zeit für die Vorbereitung. Welche Probleme zieht das nach sich?

Es ist eine außergewöhnliche Situation, da müssen wir alle akzeptieren, dass es nicht anders geht. Wichtig ist, dass wieder gespielt wird, da sind wir uns alle einig. Dass einige Vereine ein paar Tage mehr oder weniger hatten, muss man akzeptieren.

Das Spiel findet erst am Montag statt. Hilft das in der Vorbereitung?

Es gab eine kleine Problematik mit den Trainingseinheiten, so dass man den Bremern noch ein paar Tage mehr gegeben hat. Ich bin ehrlich, lieber hätte ich am Sonnabend gespielt. Aber Werder mehr Zeit zu geben, ist völlig richtig.

Werder musste am längsten in Kleinstgruppen trainieren, das wurde vom Verein beklagt. Hat das tatsächlich Auswirkungen?

Die Frage kann ich nicht beantworten, wir haben ja noch nicht gespielt. Da muss man abwarten, wie die nächsten Wochen laufen. Unser Trainer hätte auch gerne früher mit dem Training begonnen, hätte lieber früher elf gegen elf spielen lassen. Aber es ging halt nicht. Die Vorschriften sind klar, und auch wir mussten uns an die Regeln halten.

Wer wird die besten Aussichten haben: das fitteste Team, das mit den besten Fußballern oder diejenigen, die mental am besten mit der Situation klarkommen?

Wahrscheinlich braucht es ein bisschen von allem. Ohne Zuschauer zu spielen, ist etwas Besonderes, das muss man annehmen. Da gibt es keine Erfahrungswerte, zumindest nicht über diesen langen Zeitraum. Wir müssen ­abwarten, wie sich das entwickelt. Ich glaube, es wird ein ehrlicher Wettbewerb sein, elf gegen elf ohne Zuschauer. Der Schiedsrichter hat nicht den Druck. Er war vielleicht eher mal gewillt, den kleinen Schubser im Mittelfeld tendenziell doch etwas häufiger für die Heimmannschaft zu pfeifen. Das wird es nicht geben, weil der klassische Heimvorteil weg ist.

Wirken sich Geisterspiele auf die Qualität des Fußballs aus? Franz Beckenbauer sagte, dass Spieler, die mit dem durch Zuschauer erzeugten Druck nicht zurechtkommen, aufblühen könnten.

Das ist nicht von der Hand zu weisen. Es gibt Spieler, die hin und wieder mit größeren Kulissen ein Problem haben. Aber auch das ist schwer einzuschätzen. Ich bin selbst neugierig, wie unsere Spieler darauf reagieren.

Bei Geisterspielen wird zu verstehen sein, was auf dem Platz gesprochen wird. Werden die Zuschauer erstaunt sein, wie derbe es unter Fußballern zugeht?

Ich muss natürlich auch aufpassen, was ich so von der Tribüne reinschreie. Das hören normalerweise nur die Leute, die um mich herum sitzen, und die haben sich daran gewöhnt. In den großen leeren Stadien wird es nicht ganz so einfach für mich. Aber auch in der Kreisliga spricht man ja hin und wieder eine deutliche Sprache. Da sind doch letztlich alle gleich.

Marco Bode lehnt den Antrag der DFL, bei Abbruch der Saison die aktuelle Tabelle gelten zu lassen, ab. Für Leverkusen geht es noch um das Erreichen der Champions League. Was ist Ihre favorisierte Lösung im Falle eines Abbruchs?

So, wie wir abgestimmt haben. Werders Sorgen und Nöte, auch die der anderen Klubs, die unten stehen, kann ich nachvollziehen. Ich würde wahrscheinlich auch so argumentieren. Die Lösung, jetzt erst mal abzuwarten und nicht gleich eine Entscheidung getroffen zu haben, ist eine gute. Es geht darum, einen ausgewogenen Konsens zu finden. Grundsätzlich bin ich ein Verfechter des sportlichen Wettbewerbs. Titel, Qualifikationen, Auf- und Abstiege müssen durch sportliche Leistungen herbeigeführt werden. Sonst ist es wie bei den Harlem Globetrotters. Aber eine hundert­prozentige Wahrheit wird es sowieso nicht ­geben. Jeder Verein hat seine eigene Wahr­nehmung und Realität, das kann ich verstehen. Das Wichtigste ist, dass sich alle Vereine einig sind, die Saison zu Ende zu spielen. Das ist die Basis.

Ist es unverständlich, dass die Liga startet, ohne ein Szenario für den Fall eines Abbruchs entworfen zu haben?

Wann ist der beste Zeitpunkt, darüber zu diskutieren? Diesen Kompromiss, zunächst einige Spieltage zu absolvieren, finde ich gut. Damit ist jetzt allen Vereinen einigermaßen geholfen. Trotzdem muss man natürlich eine Lösung finden, bevor es möglicherweise einen Abbruch geben könnte. Und ich denke, die wird es auch geben.

Immer mehr Spieler kritisieren, dass sie in die Entscheidung über einen Re-Start nicht eingebunden wurden. War das ein Fehler?

Waren das so viele? Wir haben mit unseren Spielern jedenfalls von Anfang an geredet, sind offen und ehrlich mit ihnen umgegangen. Wir haben sie mit ins Boot genommen. Meistens stellvertretend den Mannschaftsrat, der war immer auf dem neusten Stand bei allen Themen. Es ist uns wichtig, dass hier jederzeit jeder Spieler ins Büro kommen kann oder anrufen, um Fragen zu stellen.

Was würden Sie machen, wenn ein Spieler kommt und zu Ihnen sagt, dass er Angst hat zu spielen?

Bei uns würde definitiv kein Spieler gezwungen, das ist doch klar. Und das war auch vor Corona schon der Fall bei Verletzungen oder anderen Infekten. Wir haben top Mediziner und top Trainer bei uns im Klub, die niemanden auf den Platz schicken würden, wenn es ernsthafte Bedenken gäbe – sowohl physische als auch psychische. Das wird auch in Bremen so sein, das wird überall so sein. In den 80er-Jahren habe ich wer weiß wie oft auch mal mit einer kleinen Erkältung oder Grippe gespielt. Da wurde nicht so viel Wert auf die Frage gelegt, ob es geht oder nicht geht. Das ist heute ganz anders. Wenn ein Spieler nur im Ansatz nicht fit ist, wird er sofort aus dem Verkehr gezogen, damit er keine Probleme bekommt. Auch jetzt wird niemand ein Risiko eingehen. Vor allem nicht, wenn der Spieler selbst Bedenken äußert.

Öffentlich diskutiert wurde über den Gehaltsverzicht der Profis. Vielen Menschen geht er nicht weit genug. Haben die Fußballer eine Chance verpasst, ein positives Signal zu ­setzen?

Dem einen ist es zu viel, dem anderen zu wenig. Bei unseren Spielern gab es von Anfang an totales Verständnis für die Diskussion über einen Gehaltsverzicht, alle haben dabei am selben Strang gezogen. Wir sind mit unseren Spielern ständig im Austausch und warten ab, wie dann in der neuen Saison die Situation in Bezug auf Geisterspiele ist. Da ist nie etwas in Stein gemeißelt, wir sind im Dialog und die Spieler haben Verständnis dafür.

Das Gespräch führte Christoph Sonnenberg.

Rudi Völler (60) spielte von 1982 bis 1987 für Werder und ­erzielte in 174 Partien 119 Tore. Danach lief er für die AS Rom, Marseille und Leverkusen auf. Von 2000 bis 2004 war Völler Nationaltrainer. Seit 2005 ist er Funktionär in Leverkusen.