Stefanos Kapino kommt gegen Hertha nach fast einem Jahr mal wieder in einem Pflichtspiel zum Einsatz. (nordphoto)

Abseits des Platzes ist er immer mittendrin. Stefanos Kapino macht jeden Scherz mit, man hört ihn oft lachen oder Sprüche reißen. Auf dem Platz dagegen fällt er gar nicht auf, weil er schlicht und ergreifend erst ein Pflichtspiel für Werder bestritten hat. Beim 2:1-Sieg über Freiburg im April 2019 ersetzte er den verletzten Stammtorwart Jiri Pavlenka in der zweiten Halbzeit und machte seine Sache gut. Am Sonnabend kommt nun Kapinos zweiter Werder-Einsatz hinzu: Da Pavlenka sich einen Faserriss im Adduktorenbereich zugezogen hat, schlägt die Stunde des Ersatzmannes. Obwohl Kapino seit fast einem Jahr nur in Testspielen zum Einsatz kam, betont Florian Kohfeldt: „Ich mache mir auf der Torwartposition keine Sorgen.“

Der Grund für die Gelassenheit des Trainers liegt im Training. „Dort erlebe ich Kapi jeden Tag als sehr guten Torwart. Er hat große Qualität auf der Linie und ist als Torhüter relativ komplett. Mit dem Fuß ist er auch gut“, sagt Kohfeldt. Die spannendste Frage aber ist, wie Kapino mit dem Druck klarkommt. Werder bestreitet gegen Hertha ein richtungsweisendes Spiel im Abstiegskampf. Kapino steht als Torwart besonders im Fokus - und das ganz ohne Spielpraxis. Jeder Fehler könnte entscheidend sein. Kohfeldt allerdings macht sich um das Nervenkostüm des 25-Jährigen überhaupt keine Gedanken: „Wenn er mir von seinen Zeiten in Griechenland erzählt, ist das hier vom Druck her Kindergarten dagegen. Daher bin ich mir sicher, dass er sehr stressresistent ist.“

Erfahrung mit wichtigen Spielen

Kapino erlebte in seiner Heimat einige hitzige Derbys zwischen Panathinaikos Athen und Olympiakos Piräus mit. Er war für beide Klubs aktiv. „Wenn man in den Topteams in Griechenland spielt, ist der Druck riesengroß. Du darfst eigentlich kein Spiel verlieren“, schilderte Kapino einmal im WESER-KURIER-Interview. Der ehemalige Nationalspieler kennt also solche mit Bedeutung aufgeladenen Partien wie gegen Hertha zur Genüge. Die Bundesliga ist für ihn ebenfalls nicht neu. Neben dem einen Spiel für Werder stand er zweimal für Mainz während der Saison 2014/15 im Tor.

Großartig Mut zusprechen muss Kohfeldt dem Keeper somit nicht. „Unser Torwart-Trainer Christian Vander wird ihn vorbereiten auf das Spiel. Es gibt wie immer eine spezielle Analyse für die Torhüter“, sagt Kohfeldt. „Ich werde auch kurz mit ihm sprechen, bin aber komplett ruhig. Kapi weiß, was zu tun ist. Und ich weiß, was er kann.“

Vorfreude auf das Spiel

Seit seinem Wechsel vom englischen Zweitligisten Nottingham Forest zu Werder im Sommer 2018 hat Kapino auf diese Chance gewartet. „Wenn etwas passiert, musst du allen Leuten zeigen, dass du gut genug bist“, sagte er stets und trainierte entschlossen weiter. Nun ist es sogar möglich, dass Pavlenka nicht nur gegen Hertha, sondern auch gegen Leverkusen fehlt. Kapino kann zeigen, was er drauf hat. „Er wird sich darauf freuen, dass er jetzt seinen Teil dazu beitragen kann, das Spiel in Berlin zu gewinnen“, ist Kohfeldt überzeugt.

Das Gewinnen ist Kapino dabei besonders wichtig. Der Torwart sei ein echter Wettkampftyp, gebe selbst bei kleineren Spielchen immer alles, sagt Kohfeldt. „Auch dabei will er immer gewinnen und ist sehr lautstark.“ Überhaupt ist Kapino deutlich extrovertierter als der stoische Pavlenka. „Vom Charakter her ist er ein lebensfroher Mensch, der jeden Spaß mitmacht. In der Mannschaft ist er sehr beliebt“, beschreibt Kohfeldt den Griechen. „Er schafft die Balance zwischen Lockerheit und Fokussierung. Er kann auch mal aufbrausend sein. Dann muss man ihn für eine halbe Stunde in Ruhe lassen, und er beruhigt sich wieder.“ Für Werder bleibt zu hoffen, dass Kapino nach dem Hertha-Spiel den Spaßvogel geben kann und sich nicht aufregen muss.