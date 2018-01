Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald glaubt an eine Zukunft der sogenannten 50+1-Regelung im deutschen Profifußball, hat aber die zahlreichen Ausnahmeregelungen für Bundesligisten wie 1899 Hoffenheim, RB Leipzig und den VfL Wolfsburg kritisiert. „Es wird nicht überall mit fairen Mitteln gespielt“, sagte Hess-Grunewald am Donnerstagabend bei einer Podiumsdiskussion im Bremer Ostkurvensaal, „ein Drittel der Erstligisten spielt nicht nach 50+1-Regeln. Wir bei Werder hingegen schon.“

Hess-Grunewald beklagte, dass in den vergangenen Jahren immer neue Präzedenzfälle geschaffen worden seien und nannte unter anderem RB Leipzig als Beispiel. Der Ostklub ist nur dank der Red-Bull-Millionen innerhalb weniger Jahre von der vierten Liga in die Champions League aufgestiegen. Für den Werder-Präsident ist das RB-Modell aber trotz des sportlichen Erfolgs nicht nachahmenswert. „Was ist denn, wenn irgendwann mal in der Zeitung stünde: Der Genuss von Red Bull ist gesundheitsschädlich?“, fragte Hess-Grunewald. Gemeint war: Was passiert mit einem Klub wie RB Leipzig, wenn der Geldgeber einmal pleite ist? Oder die Lust am Fußball verliert? „Was bleibt denn dann noch von RB Leipzig“, fragte Hess-Grunewald, der zur Antwort gleich ein mahnendes Beispiel parat hatte: Bayer Uerdingen. Der Klub aus Krefeld war Mitte der Achtzigerjahre Pokalsieger geworden, hatte im Europapokal gespielt – und verschwand später in der Versenkung, weil der Konzern Bayer das Geld abzog.

Mitglieder sollen Mehrheit halten

Der Werder-Präsident warb deshalb noch einmal für den Erhalt der 50+1-Regel, die sicherstellen soll, dass die Mitglieder die Mehrheit an einem Verein behalten – und nicht irgendein Investor. „Ich glaube auch, dass die 50+1-Regel eine Zukunft hat“, sagte Hess-Grunewald in einer Diskussion mit dem Journalisten Christoph Ruf und dem Bremer Amateurtrainer Kristian Arambasic vom Fünftligisten FC Oberneuland. Aber: „Der Eiertanz mit den Ausnahmeregelungen wird weitergehen, bis jemand den Rechtsweg bestreiten wird.“ Und spätestens dann könnte die 50+1-Regelung vor dem Europäischen Gerichtshof gekippt werden.

50+1 ist indes nicht das einzige Thema, dass die Fans derzeit bewegt. Kommerzialisierung und Eventisierung bringen vor allem die Ultras auf die Palme, das Verhältnis zwischen diesen Fangruppen und den Vereinen ist angespannt, auch in Bremen. Ihr Vorwurf: Ultras werden im Milliardengeschäft Fußball-Bundesliga nur noch als Kulisse geduldet, ihre Meinung aber nicht mehr gehört. Dem widersprach Hess-Grunewald. „Mir ist die Ultrakultur wichtig“, sagte er, „ich schätze die Ultras als kritischen Dialogpartner.“

Als Beispiel für eine gelungene kritische Auseinandersetzung nannte Hess-Grunewald die Überlegungen des Vereins, für ein Testspiel in den Iran zu reisen. Werder hatte eine entsprechende Anfrage aus Teheran erhalten, da mit Alexander Nouri zu jener Zeit ein Trainer mit iranischen Wurzeln auf der Bremer Bank saß. Man habe das Thema nach einem wütenden Protestbrief mit dem Fanbeirat offen diskutiert, sagte Hess-Grunewald. Mit welchem Ausgang, das ließ er offen. „Inzwischen hat sich das Thema eh erledigt.“ Nouri ist bekanntlich seit Ende Oktober 2017 von seinen Aufgaben entbunden.