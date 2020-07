„2020 ist ein richtig verschissenes Kackjahr“... sagen wir es so, mein Taxifahrer hat sein defektes Kartenlesegerät gestern nicht mehr mit Humor nehmen wollen und ganz im Stillen wollte ich ihm auch nicht widersprechen. Manche Sachen muss man mal so stehen lassen.

Wobei, 2020 fing fußballerisch für Werder gefühlt schon letztes Jahr im Spätherbst an. Die Seuche hatten wir jedenfalls vor allen anderen. Seitdem wird fieberhaft nach der Ursache und nach einem Heilmittel gesucht. Mutmaßlich vergeblich.

„Lass uns nicht über Fußball reden“. So beginnt seit einem halben Jahr jedes Telefonat mit meinem Vater - „mein Herz macht das nicht mehr mit.“ Nachdem wir dann eine Viertelstunde über Fußball geredet haben, reden wir wirklich nicht mehr über Werder. Meistens.

Ich weiß seit Wochen gar nicht mehr wohin mit meinen Emotionen. Wenn ich schon als Fan bei den Spielen kurz vorm Kammerflimmern einen Graben rund um meinen Couchtisch trampele, möchte ich mir nicht ausmalen, wir hoch der Druck für diejenigen sein muss, die das ganze zu verantworten haben.

Ich lege kurz die alte Platte auf: Ich halte Florian Kohfeldt (immer noch) für einen sehr guten Trainer, wobei ich mich vor Gericht vor allem auf Indizien stützen müsste. Viel mehr allerdings, halte ich ihn für einen integren Typen, der durch seine sachliche, verbindliche und respektvolle Art, vielen im Geschäft ein Vorbild sein dürfte. Ich feiere es sehr, dass er immer als Stadion-Heiserster nach Hause fährt. Auch er spielt immer volle 90 Minuten und stellt sich dann mit kühlem Kopf vor seine Leute. Sekunden nach Abpfiff! Sekunden nach Abpfiff stehe ich in dieser Saison in der Regel schnaubend und schimpfend vorm Fernseher und muss mir von meiner Frau die Frage gefallen lassen, warum ich mir das überhaupt antue.

Genau deshalb, habe ich die leise Vorahnung, dass der gemeinsame Weg von Trainer und Verein ungeachtet der Relegation ein Ende finden wird. Das wäre sehr schade, aber auch nachvollziehbar. Von beiden Seiten.

In den letzten Tagen, habe ich einen Satz auf Dauerschleife gehört: „1. Liga ohne Euch, kann ich mir gar nicht vorstellen...“ Ja danke, ich auch nicht. „Ihr gehört da einfach rein!“. Sehe ich auch so, immerhin haben wir das allererste Tor der Bundesliga-Geschichte kassiert! Späßchen am Rande...

56 Spielzeiten, mit den Bayern der Höchstwert, hat Werder fast ununterbrochen die deutsche Fußballkultur im Oberhaus mit geprägt und mit seinen besonderen Ansätzen und dem ganz eigenen Selbstverständnis, Sachen einfach anders zu machen, sich viel Sympathie erarbeitet.

Eine Fußball-Stadt, eine Fußballregion, wie Bremen gibt es im Fußballland nicht noch einmal. Zeigt mir in anderen Städten Aktionen wie die Green-White-Wonderwall. Gibt es nicht.

Werder ist auf und neben dem Platz einer der letzten romantischen Gegenentwürfe zu den hektischen und manchmal widerlichen Mechanismen und Gepflogenheiten unserer Zeit.

Mit gewonnenen Titeln! Mit. Gewonnenen. Titeln.

Ich bin als Kind nicht deswegen Fan geworden, aber ich bin als Erwachsener mit Sicherheit deswegen Fan geblieben. Es ist schön zu sehen, das sich die Führungskultur über Generationen weitervererbt. Auch wenn es nicht immer gleichbedeutend mit dem großen Erfolg ist.

In meinen WhatsApp-Gruppen ist in den letzten Wochen Seltsames gar Verrücktes geschehen. HSV Fans waren glückselig, dass sie es nicht (!) in die Relegation gegen uns geschafft haben. „Die Schmach gegen euch zu scheitern, wären wir nie wieder losgeworden.“ Selbst nach dem Hinspiel am Donnerstag ist es ruhig geblieben. Im Gegenteil, privat wie öffentlich höre ich mehr denn je eine gewisse Traurigkeit über den möglichen Abstieg. Alle können es irgendwie nicht fassen und würden Werder in der ersten Liga vermissen. Dann tun wir ihnen und uns allen doch den Gefallen und bleiben, verdammt noch mal, drin!!

Zum heutigen Treffen gibt es doch eigentlich nur gute Nachrichten - das Hinspiel ist dank des Null-Null völlig egal geworden. Zwei von drei möglichen Spielausgängen reichen zum Klassenerhalt. Es gibt keine vermeintliche Gala-Vorstellung im Rücken und niemand, wirklich niemand, kann dieses Spiel auch nur ansatzweise unterschätzen.

Mir ist es völlig egal, wie Werder heute Abend die Relegation besteht. Dreckig, langweilig, müßig, glücklich - Hauptsache mit sichtbarem, (!) bedingungslosem Einsatz.

Wir glauben dran - Warum auch nicht!? Ich bin Fan von Werder Bremen, das war noch nie langweilig - so oder so. Unter uns, wenn es heute nicht reicht, dann hat es eben nicht gereicht. So offen und ehrlich müssen wir sein. Ich bleibe lebenslang grün-weiß.

Gesund bleiben,

Euer Daniel

P.S.: Es wird reichen, verdammte Hacke!

P.P.S.: Aaaaaaaaaachtzeeehnhuundertneunundneuunnnzig! DAS IST UNSER SVW!