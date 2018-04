"Es ist ein Fakt, dass Trainer unglaublich schnell entlassen werden", sagte Wicky. "Jeder Trainer weiß, dass es ihn als ersten trifft, wenn es nicht läuft. In diesem Geschäft wird sehr vieles Schwarz-Weiß betrachtet und nicht die tägliche Arbeit beurteilt. Damit muss man leben." In der Schweizer Super League hatte es zuletzt Pierluigi Tami (FC Lugano) und Murat Yakin (Grashopper Zürich) erwischt.

Der frühere Werder-Profi wünscht sich mehr Vertrauen und erinnert dabei auch an eine eigene Erfahrung, die er einst an der Weser machen durfte. "Ich bin überzeugt, dass Vereine, die auf Kontinuität und auf Konstanz setzen, über längere Zeit erfolgreich sind. Das habe ich schon als Spieler gesagt, als ich bei Werder Bremen in einem Verein war, der langfristig dachte", sagte er. Zur Erinnerung: Wicky spielte zwischen 1997 und 2001 in Bremen und erlebte somit unter anderem die Anfangszeit von Thomas Schaaf als Trainer mit, der letztlich 14 Jahre lang an der Seitenlinie bei Werder blieb.

Darüber hinaus hat Wicky eine besondere Gefahr in seinem Job registriert: "Ganz allgemein sind wir in einem sehr schnelllebigen Geschäft, was den Druck auf die Trainer erhöht", sagte der 40-Jährige. "Man liest immer wieder, dass Trainer müde und ausgelaugt sind. Das ist meine Wahrnehmung eines Geschäfts, in dem ich auch dabei bin und das ich auch akzeptiert habe." Aktuell sehe er für sich aber keinerlei gesundheitliche Beeinträchtigungen: "Ich bin frisch (lacht). Es scheint nicht jeden Tag die Sonne. Aber ich mache meine Arbeit sehr gerne, mit guten Leuten und jungen Sportlern", sagte Wicky. "Es geht mir gut. Ich fühle mich weder am Ende noch total ausgelaugt. Aber ich kann mir vorstellen, dass nach mehreren Jahren in dieser Drucksituation eine Pause fällig wird. Das haben andere schon gemerkt. Ich bin aber nicht an diesem Punkt."

