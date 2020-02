Am Ende wurde es tatsächlich noch einmal spannend. So musste am späten Donnerstagabend das entscheidende Doppel herhalten, eher die Titelverteidigung der Bremer endgültig geglückt war. Letztlich stand dann aber doch ein 7:1-Erfolg gegen Hertha BSC am 21. und letzten Spieltag der Saison 2019/20 in der Virtual Bundesliga zu Buche. Vizemeister wurde das Team von Greuther Fürth.

„Nach dem Titelgewinn im ersten Jahr waren wir auch in diesem Jahr Favorit. Die eigene Erwartungshaltung an uns selbst vor der Saison war groß, aber wir haben einmal mehr gezeigt, dass wir mit Druck umgehen können“, sagte Michael „MegaBit“ Bittner im Anschluss. „Persönlich lief es für mich in dieser Saison wieder sehr gut. Dass ich Werder auch im zweiten Jahr das mir entgegengebrachte Vertrauen mit meinen Leistungen auf dem virtuellen Rasen zurückzahlen konnte, freut mich umso mehr.“

Im Vorjahr hatte Bittner noch an der Seite von Mohammed „MoAuba“ Harkous triumphiert, nun feierte er gemeinsam mit Erhan „DrErhano“ Kayman, der nach dem Coup überglücklich war: „Im letzten Jahr musste ich mich mit dem VfB Stuttgart mit dem zweiten Platz hinter dem SV Werder begnügen. Mit dem Wechsel zu Werder im Sommer wollte ich auf nationaler Ebene den nächsten Schritt gehen und unbedingt die VBL Club Championship gewinnen. Dass uns das direkt im ersten Anlauf gelungen ist, macht mich sehr stolz“, sagte er.