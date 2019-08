Der erste Titel ist Werder sicher. Quasi ohne eigenes Zutun. Wenn am Sonnabend die Partie gegen Fortuna Düsseldorf (15.30 Uhr) im Weserstadion beendet ist, wird es keinen anderen Verein in Deutschland mehr geben, der länger der Bundesliga angehört. Ein altbekannter Spitzname könnte also von der Elbe an die Weser wechseln, doch Frank Baumann winkt ab. „Den Begriff Dino hatte mal jemand anders – und die sterben auch mal aus“, meinte Werders Sportchef am Donnerstag. „Es wäre schön, wenn wir da etwas anderes finden. Natürlich ist es eine schöne Anerkennung, aber wir können uns davon nichts kaufen.“

Der kleine Seitenhieb in Richtung des Hamburger SV war Baumann gelungen, er verbreitete sich rasend schnell über die sozialen Medien und sorgte für viel Gelächter. Es gab aber noch andere Sätze an diesem Tag, die wichtig waren. So kurz vor dem ersten Ligaauftritt formulierten Baumann und Trainer Florian Kohfeldt nämlich das Bremer Saisonziel. Eine Überraschung war es nicht mehr, zu deutlich hatte es sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet, dass die Mannschaft erneut nach dem Erreichen des Europapokals strebt. Schließlich hatte zuletzt nur ein winziges Pünktchen gefehlt, um sich schon jetzt auf internationalem Parkett beweisen zu können.

Alle Spieler wollen

Und doch gibt es feine Unterschiede gegenüber dem Vorjahr. „Wir müssen das Ziel nicht als sportliche Führung vorgeben“, sagte Baumann. „Letzte Saison war der Anspruch bei vielen Spielern da, aber nicht bei allen. Jetzt kommt dieses Ziel aus der Mannschaft heraus und ist bei allen Spielern vorhanden.“ Es ist eine Entwicklung, die nicht nur logisch ist, sondern vom Sportchef auch wohlwollend zur Kenntnis genommen wird. “Das macht mich froh und optimistisch, dass dieses Mal das letzte Quäntchen da ist, um das Ziel zu erreichen“, betonte der 43-Jährige. „Das wollten wir vor einem Jahr mit dem ambitionierten Ziel erreichen. Wir wollen uns sehr hohe Ziele setzen und die Saison über daran arbeiten.“

Allerdings schläft eben auch die Konkurrenz nicht. Viele Klubs haben mächtig aufgerüstet, während Werder sich vornehmlich darauf konzentriert hat, den bestehenden Kader zusammenzuhalten. „Man darf diesen Wert nicht unterschätzen“, sagte Florian Kohfeldt mit Blick auf den Verbleib umworbener Leistungsträger wie Milot Rashica, Davy Klaassen, Maximilian Eggestein oder Jiri Pavlenka. „Ich kann nachvollziehen, dass es öffentlichkeitswirksam ein nicht so großes Thema ist. Aber ich sehe uns als Mannschaft dadurch weiter als im letzten Jahr.“

Nichtsdestotrotz hat natürlich auch Werders Coach registriert, dass an anderen Standorten mitunter enorm investiert wurde. Und das wiederum macht den Weg nach Europa noch steiniger. „Es wird nicht einfacher werden. Und dass viele Mannschaften über viel bessere finanzielle Möglichkeiten verfügen als wir, ist uns auch bewusst“, sagte Kohfeldt. „Nur irgendwie wollen wir uns damit nicht abfinden, sondern haben uns dieses Ziel gesetzt. Und ich hatte keine schlaflose Nacht, um mich damit zu identifizieren.“

Volle Konzentration auf Düsseldorf

Zumal auch Werder bekanntlich noch nicht am Ende der Transferaktivitäten ist. Allerdings: Zumindest im Vorfeld des Düsseldorf-Spiels wird sich nach WESER-KURIER-Informationen nichts mehr tun. Die gesamte Konzentration richtet sich in diesen Tagen auf einen erfolgreichen Saisonstart. Der Blick in die Vergangenheit genügt da als Warnung. Nicht nur, dass die Bremer im Vorjahr gegen Hannover 96 zum Auftakt nicht über ein 1:1 hinauskamen, auch in den vier Jahren zuvor blieben sie sieglos (drei Niederlagen, ein Remis). Der Trainer hieß im August 2013 noch Robin Dutt, als Werder sich in Braunschweig zu einem 1:0-Erfolg quälte.

Mit der Fortuna aus Düsseldorf kommt nun obendrein ein Gegner, gegen den sich die Bremer einfach keinen Strauchler erlauben dürfen – und sich deshalb besonders fokussieren. Zwar waren die Rheinländer schon in der abgelaufenen Saison häufig unangenehm zu bespielen und konterten Werder gar in der Rückrunde beim 1:4 mustergültig aus, unter dem Strich gehören sie aber eben in die Kategorie von Teams, die bezwungen werden müssen, wenn man auch langfristig von Europa träumen möchte.

Eine gefährliche Konstellation, der Frank Baumann aber gelassen entgegenblickt. "Wir empfinden keinen Druck, sondern eine Vorfreude", sagte er. "Wir haben letzte Saison einen sehr hohen Standard gesetzt. Den müssen wir halten und weiter verbessern, um dieses sehr ambitionierte Ziel zu erreichen. Wir müssen in einigen Punkten cleverer sein und die Abläufe noch weiter verfeinern, um aus unseren Möglichkeiten das Optimum herauszuholen." Das grundsätzliche Motto für die Saison bleibt ohnehin unverändert: „Wir müssen nicht nach Europa, wir wollen aber unbedingt."