Er ist 32 Jahre alt, hat in Finnland, den Niederlanden und Italien gespielt. So fit wie jetzt bei Werder sei er aber noch nie gewesen, sagte Niklas Moisander im Interview mit dem "Kicker". "Die Trainingsmethoden in der Bundesliga sind sehr modern. Werders Fitnesscoaches konnten selbst mich als älteren Fußballer noch weiterbringen." Das drückt sich auch in Zahlen aus: Er laufe nun elf bis zwölf Kilometer pro Spiel, zuvor seien es 9,5 bis zehn gewesen, rechnete der Finne vor.

Diese Steigerung der Laufleistung hat damit zu tun, dass Werder unter Trainer Florian Kohfeldt deutlich höher verteidigt als vorher. Eine Spielweise, die Moisander entgegenkommt. "Eine meiner Stärken ist der Aufbau, denke ich. Guten Fußball spielen, viel angreifen, das passt zu mir." Seine spielerischen Qualitäten habe er entwickelt, weil er bis zum Alter von 16 Jahren im Mittelfeld spielte, erzählte Moisander. Als Vorbilder nannte er Jari Litmanen und Francesco Totti.

Dass Werders Weg unter Kohfeldt nach oben führt, davon zeigte sich Moisander überzeugt. Er erkenne in dem Coach Qualitäten wieder, die seine früheren Trainer wie Louis van Gaal oder Dick Advocaat besaßen. Dazu stimme der Zusammenhalt bei Werder. Allerdings forderte Moisander: "Ab und zu müssen wir auch mal etwas härter mit uns selbst umgehen – ohne dass der Teamgeist darunter leidet."

Die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb hält der Finne durchaus für möglich. Europa "sollte ein Ziel sein. Nicht jetzt, aber in den nächsten Jahren. Jedenfalls noch in der Zeit, in der ich spiele", betonte Moisander, der seinen Vertrag bei Werder gerade bis 2021 verlängert hat.

Das komplette Interview findet sich in der aktuellen Printausgabe des "Kicker".