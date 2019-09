Die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Bundesliga wird Werder in diesem Winter nicht wieder in Südafrika absolvieren, wie in der vergangenen Winterpause. „Es sieht so aus, dass es nicht klappt. Die Rahmenbedingen müssen schließlich auch passen“, wird Frank Baumann in der „Bild“ zitiert. Das Boulevardblatt nennt als Gründe unter anderem Kürzungen der DFL-Zuschüsse für die Reise. Statt in die weite Ferne zu fliegen, will Werder diesmal nicht so weit weg. „Es geht nach Europa“, so Baumann. Laut „Bild“ wird in den nächsten zwei Wochen das endgültige Ziel (Spanien oder Portugal) bekannt gegeben.