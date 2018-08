Davy Klaassen ist erst seit gut zwei Wochen bei Werder. Dass der Bremer Rekord-Zugang, der für etwa 13,5 Millionen Euro vom FC Everton aus der Premier League verpflichtet wurde, gleich von Cheftrainer Florian Kohfeldt in den Mannschaftsrat berufen wurde, habe ihn aber nicht überrascht. „Als Florian Kohfeldt mich in Manchester besucht hat, haben wir auch darüber gesprochen. Er hat mir gesagt, dass ich ein wichtiger Spieler sein werde, der auf und neben dem Platz Verantwortung übernehmen soll. Ich soll ein Führungsspieler sein“, sagt Klaassen im Interview mit der „Deichstube“.

Er spiele besser, wenn er diese Rolle habe, sagt Klaassen. „Es treibt mich an und gibt mir Sicherheit, wenn ich für das Team verantwortlich bin.“ Bei Werder sieht er sein Aufgabenschwerpunkt in der Offensive. „Ich bin im Mittelfeld, muss dort sicherlich auch verteidigen, aber vor allem angreifen – und ein paar Tore machen. Vorlagen wären auch nicht schlecht“, sagt der 25-Jährige.

Die nicht ganz so erfolgreiche Zeit zuletzt beim FC Everton hat Klaassen abgehakt. „Ich denke, es war eine gute Lehrzeit für mich in England“, sagt der niederländische Nationalspieler und fügt hinzu: „Der Weg, den Ajax oder auch Werder gehen, passt einfach besser zu mir.“ Klaassen zeigt sich begeistert vom mutigen Spielstil Kohfeldts: „Diese Jungs wollen Fußball spielen. Genau das ist es, was ich mag.“ Bei der Zielsetzung hält sich Klaassen ein bisschen zurück. Europa sei möglich, aber „das ist harte Arbeit, wir müssen alle zusammenhalten und eine richtig gute Saison spielen. In der Bundesliga wollen so viele Mannschaften nach Europa, das wird verdammt schwierig.“

