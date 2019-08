Nach der Vorbereitung ist vor der Saison: Mit dem Testspiel gegen den FC Everton an diesem Sonnabend um 15 Uhr im Weserstadion endet für Werder die Phase des Einspielens. Die Partie gegen den Klub aus der Premiere League ist der letzte Härtetest vor dem Pokalspiel gegen Atlas Delmenhorst, dem ersten Pflichtspiel der Saison. „Es ist ein wichtiges Testspiel für uns“, sagt Trainer Florian Kohfeldt. Einerseits. Andererseits „haben wir diesmal im Training keine Rücksicht darauf genommen, deshalb können die Jungs am Samstag nicht frisch sein, das wird nicht funktionieren“.

Das hört sich zunächst an, als sei das Ergebnis ein Stück weit unwichtig, ist es aber nicht, im Gegenteil. In gewisser Hinsicht wird das Spiel gegen Everton ein Mentalitätsspiel. Kohfeldt legt sehr großen Wert auf eine Siegermentalität, und die hat er in den vergangenen Monaten vermehrt bei seiner Mannschaft entstehen sehen. „Mir ist eine Sache während der Vorbereitung aufgefallen, und die würde ich auch gerne beibehalten: Wir haben gegen Wattens gewonnen, gegen Darmstadt unentschieden gespielt, wir haben Köln geschlagen und Eibar geschlagen.“ Die relevanten Testspiele hat Werder also allesamt nicht verloren. Der Zeitraum ohne Niederlage lässt sich laut Kohfeldt sogar noch größer fassen: „Nehmen wir noch die zwei, drei Spiele davor dazu: Sieg gegen Leipzig, Sieg in Hoffenheim, Unentschieden gegen Dortmund.“

Daraus lasse sich eine Mentalität ableiten, sagt Kohfeldt, die ihm durchaus gefällt: „Wir verlieren nicht mehr. Das ist ein gewisses Selbstverständnis, das habe ich auch zu den Jungs gesagt.“ Dieses Selbstverständnis wünscht sich Kohfeldt natürlich auch für den letzten Test vor dem Saisonstart: „Es wäre schön, wenn wir das nach Everton auch noch hätten.“

Das klingt ein wenig nach Friede-Freude-Eierkuchen-Stimmung im Verein: Gute Vorbereitung gleich guter Saisonstart. Doch entspannt kann die Lage bei Werder nicht sein. Dafür ist das Personal-Problem in der Defensive zu groß, und dazu sind es eben doch nur Testspiele mit begrenzter Aussagekraft. Das weiß Kohfeldt, weshalb er vor überzogenen Erwartungen warnt: „Eine gute Frühform bringt keine Punkte."

Sein Fazit der Vorbereitungsphase ist dennoch positiv: „Gut war, dass wir unsere Inhalte alle durchziehen konnten. Man hat den Lernfortschritt bei Mannschaft und einzelnen Spielern gesehen. Das ist für uns natürlich sehr gut, aber noch mal: Das bringt noch keine Punkte.“