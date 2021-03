Werder-Sponsor EWE/SWB hat den Vertrag bis 2024 verlängert. (nordphoto GmbH / Kokenge)

Das ist eine sehr gute Nachricht in finanziell sehr schwierigen Zeiten: Der SV Werder Bremen konnte den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Top-Sponsor EWE/SWB bis 2024 verlängern. Das sichert dem Bundesligisten pro Saison Einnahmen von geschätzten zwei Millionen Euro. Der neue Vertrag beinhaltet auch eine Option für eine Verlängerung bis 2026, teilten Werder und der Energiedienstleister am Dienstag mit.

Hinter Hauptsponsor Wiesenhof sowie Ausrüster Umbro und Stadionpartner Wohninvest steht EWE/SWB auf der dritten Stufe der Sponsoren-Pyramide des SV Werder – gemeinsam mit den Wettanbietern Betway und 188Bet sowie Haake Beck.

„Uns verbindet eine über Jahre gewachsene, sehr vertrauensvolle und zugleich immer wieder zukunftsgerichtete Partnerschaft, die gleiche Leidenschaft für attraktiven Bundesliga-Fußball hier in Bremen und das Verantwortungsbewusstsein für die Region. Ich bin sehr froh, dass wir diese Zusammenarbeit auch in den nächsten Jahren fortsetzen und weitere spannende Projekte auf den Weg bringen werden“, wird Werder-Boss Klaus Filbry zitiert. Und Stefan Dohler, Vorsitzender des Vorstands der EWE AG, erklärt: „Gemeinsam haben wir in den letzten Jahren viele tolle Projekte für die Menschen in unserer Region auf den Weg gebracht. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Werder auch zukünftig einen Partner an unserer Seite haben, der für dieselben Werte steht wie wir als Unternehmen.“