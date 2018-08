"Wenn Niclas einen guten Start hinlegt, denke ich, dass man ihm die Möglichkeit einräumen sollte, sich zu präsentieren. Er ist erst 24 Jahre alt und heiß. Also: Warum nicht?", wird 96-Manager Horst Heldt bei "eurosport.de" zitiert und bringt damit den Ex-Werderaner Füllkrug für die DFB-Elf ins Gespräch. Der 24-Jährige startet am Sonnabend mit Hannover 96 bei Werder in die Bundesliga.

Laut Heldt sei "nach dem schlechten Abschneiden bei der WM vielleicht der Zeitpunkt für einen Neustart mit neuem Personal" gekommen. Er verwies auch darauf, dass Gomez und Wagner nun nicht mehr als Stürmer in Frage kommen. "Und dann muss man sich überlegen, welches Stürmerprofil man braucht", erklärte Heldt.

Den ganzen Artikel gibt es hier.