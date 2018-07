Eine schnelle Drehung im Strafraum, ein Schuss mit dem linken Fuß, und drin war der Ball. Izet Hajrovic hat seinem Klub Dinamo Zagreb in der Champions-League-Qualifikation den Weg zum Sieg geebnet. Der Ex-Werderaner erzielte im Hinspiel gegen den israelischen Klub Hapoel Beer Sheva den 1:0-Führungstreffer. Im weiteren Verlauf der Partie legte der 26-jährige Flügelstürmer am Dienstagabend noch zwei Tore auf, am Ende gewann Zagreb mit 5:0.

Im Rückspiel am 31. Juli dürfte das Weiterkommen für die Kroaten nur noch Formsache sein. Anschließend muss Zagreb noch zwei weitere Qualifikationsrunden überstehen, um die Gruppenphase der Champions League zu erreichen.

Ein weiterer ehemaliger Bremer traf in der Champions-League-Qualifikation sogar doppelt. Mittelfeldspieler Laszlo Kleinheisler sicherte seinem Verein FK Astana mit zwei erfolgreichen Distanzschüssen einen 2:1-Heimsieg gegen den FC Midtjylland aus Dänemark. Im Rückspiel am 1. August müssen die Kasachen um den 24-jährigen Kleinheisler diesen knappen Vorsprung nun verteidigen.

Nur auf der Bank saß derweil der frühere Werder-Stürmer Markus Rosenberg beim schwedischen Klub Malmö FF. Der 35-Jährige durfte beim 1:0-Sieg in Rumänien gegen CFR Cluj nur zuschauen.