Wie sehr die Verhältnisse im Fußball ins Rutschen gekommen sind in den letzten Wochen, zeigt ein Anruf, den die „Ahoi Crew“ auf ihrer Homepage veröffentlicht hat. Der Werder-Fan-Klub aus Osnabrück, derzeit 118 Mitglieder stark, appelliert an alle grün-weißen Anhänger, auf eine Rückerstattung bereits gekaufter Tickets zu verzichten. Weil Werder durch fehlende Fernsehgelder und Einnahmen aus Ticketverkäufen in eine finanzielle Notlage zu geraten droht, sollen sich die Fans solidarisch erklären: „Geltende Verträge mit Spielern können schließlich nicht einseitig geändert werden: Kosten bleiben, Einnahmen fehlen“, heißt es in dem Aufruf.

Knapp 72 Millionen Euro beträgt der Personalaufwand pro Saison. Etwa 180 Angestellte hat Werder derzeit, der mit Abstand größte Teil des Kuchens wird natürlich unter den Profis aufgeteilt. Dass aus der Fanszene der Vorschlag kommt, auf finanzielle Ansprüche zu verzichten und damit ein Zeichen der Solidarität mit dem Verein zu senden zeigt den Stellenwert des Fußballs. Und er zeigt die Sorge, wie gefährlich die Krise für die Existenz eines Klubs wie Werder am Ende werden kann.

Es geht um 16 Millionen Euro aus TV-Einnahmen

Zugleich verweist der Aufruf auf das elementare Problem: auf der Einnahmeseite droht durch den Wegfall von Fernseh- und Zuschauereinnahmen ein erheblicher Einbruch, während die Ausgaben ungemindert gleich bleiben. In vier Tranchen wird die Auszahlung der Fernsehgelder geteilt, die letzte steht noch aus. Für Werder geht es dabei um eine Summe von rund 16 Millionen Euro, die wegfällt, falls die Saison nicht zu Ende gespielt werden kann. Eine Zahl, die die Bremer nicht durch ein pralles Festgeldkonto oder hohes Eigenkapital auffangen können.

Neben dem eigenen Verzicht fordert der Fan-Klub Spieler und Trainer-Team auf, „ebenfalls wenn nötig auf Teile ihres Gehalts zu verzichten und so zu helfen, die finanzielle Stabilität von Werder Bremen bestmöglich zu erhalten und damit Arbeitsplätze und Zukunft des Vereins zu sichern“. Es wurde ein Ball aufgenommen, den der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ins Rollen gebracht hatte. Bei „so vielen Millionen, die da jedes Jahr verdient werden“, sei „Solidarität gefragt, nicht nur von den Vereinen, sondern auch von den Spielern“, sagte Söder. Da könne „jeder seinen Beitrag leisten“.

Die Vereine reagieren zurückhaltend

Die Vereine reagieren darauf, nun ja, verhalten. Das sei purer Populismus, ist zu hören. Die Klubs wollen nicht, dass die Spieler an den Pranger gestellt werden. Schließlich sind die Verträge von beiden Seiten unterschrieben worden, ganz ohne Zwang. Und falls die Saison doch zu Ende gespielt wird, sollen und müssen es ja diese Spieler richten, den Abstieg in Bremen noch zu verhindern. „Wenn gar nicht mehr gespielt werden kann, ist das sicherlich auch ein Thema“, sagte Klaus Filbry eher vorsichtig. Ehemalige Verantwortliche Werders beziehen deutlicher Stellung.

„Bevor Kündigungen von langjährigen Mitarbeitern im unteren Gehaltsbereich vollzogen werden, wäre ein Gehaltsverzicht der sehr gut verdienenden Profis sinnvoll“, sagt Werders ehemaliger Manager Willi Lemke zum WESER-KURIER. „Es kann nicht sein, dass in einer derartigen Krise Spieler siebenstellige Gehälter verdienen, während der Verein in höchste finanzielle Not gerät.“ Ob es zwingend ein Verzicht auf Gehalt oder nur ein Aussetzen der Zahlungen sein muss, darüber könne man diskutieren. „Das Mindeste wäre, die fälligen Gehälter den betroffenen Proficlubs zu stunden. Ich gehe davon aus, dass unser Mannschaftsrat das bereits mit der Geschäftsführung diskutiert und auch so umsetzt.“

DFL-Boss Christian Seifert hat gegenüber „Bild“ unlängst beteuerte, er wisse „von Klubs, die längst mit ihren Spielern darüber sprechen und vielleicht schon umgesetzt haben“. Werder gehört nicht dazu. Erst wenn es zu einem Abbruch der Saison käme, solle dieser Schritt erfolgen, heißt es.

Rechtlich gibt es keine Grundlage für Gehaltsverzicht

Rechtlich ist es ohnehin schwierig bis unmöglich, Spieler zum Gehaltsverzicht aufzufordern. Es sei zwar legitim, darüber nachzudenken, sagt Andreas Jens von der Hamburger Kanzlei „von Appen/Jens“, ein auf Sportrecht spezialisierter Anwalt, der aktuell etwa 15 Vereine in der Corona-Krise berät. „Ein einseitiges Recht der Clubs besteht insoweit allerdings nicht. Vielmehr bedarf es einer einvernehmlichen Regelung mit den Spielern.“ Angesichts der aktuellen Lage gehe er aber davon aus, dass „Clubs, Spieler, aber auch Sponsoren und übertragende Medien die Tragweite der Situation erkannt haben, und jeder seinen Teil zu einer solidarischen Lösung beiträgt. Die UEFA hat mit der Verschiebung der EURO auf das kommende Jahr bereits einen wesentlichen Beitrag geleistet.“

Berater und Gewerkschaft sind gefragt

Ohne Solidarität geht es also nicht, so sieht es auch der ehemalige Geschäftsführer Manfred Müller. „Man muss die Frage stellen, ob die Spieler etwas dazu beitragen können, die Krise zu überstehen, in dem sie auf 10 bis 20 Prozent ihres Gehalts verzichten – wobei das unter Berücksichtigung des Spitzensteuersatzes nur die Hälfte wäre.“ In der Pflicht sieht Müller dabei aber nicht nur Klubs und Profis. „Die Spielergewerkschaft sollte sich zu Wort melden, um eine Initiative hierüber anzustoßen. Auch den Spielerberatern würde eine solche Initiative gut tun.“ Gefragt seien die, denen es besser gehe: „Es geht um Solidarität, der Fußball ist ein Teil der Gesellschaft.“

Ob es zu einem Gehaltsverzicht seitens der Spieler kommt, ist völlig offen. Ex-Präsident Jürgen Born denkt als ehemaliger Banker deshalb eine an eine Lösung, die von allen Beteiligten getragen wird und nicht nur auf Gehaltsabstriche setzt. „Möglich wäre, dass allen Spielern ein Grundgehalt ausgezahlt wird. Der Rest wandelt sich in eine verbriefte Forderung und kommt später langfristig gesehen zur Auszahlung – eventuell mit einem kleinen Zins ausgestattet.“ Eine Krise kann also auch kreative Lösungen hervorbringen.