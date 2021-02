Nach sieben Niederlagen am Stück hat Zweitligist VfL Osnabrück Trainer Marco Grote entlassen. (Friso Gentsch / dpa)

Das ist bitter für Marco Grote: Der ehemalige Nachwuchscoach des SV Werder Bremen ist am Montagmorgen als Cheftrainer des Zweitligisten VfL Osnabrück entlassen worden. Die Niedersachsen hatten die letzten sieben Partien verloren und sind dadurch nach gutem Start in Abstiegsgefahr geraten. Co-Trainer Deniz Dogan wurde einen Tag nach der 0:1-Niederlage in Darnstadt ebenfalls mit sofortiger Wirkung freigestellt. Als Interimstrainer betreut Florian Fulland die Mannschaft bis auf Weiteres, wie der Verein meldet.

Grote hatte in der vergangenen Saison noch die U 19 des SV Werder Bremen betreut. Mit den Nachwuchsmannschaften der Grün-Weißen konnte er in der Vergangenheit große Erfolge feiern, trotzdem wurde der im Sommer auslaufende Vertrag mit dem 48-Jährigen nicht verlängert. Grote fand allerdings schnell eine gute Alternative, stieg im Sommer beim VfL Osnabrück erstmals ins Profi-Geschäft ein. Und mit den Niedersachsen lief es zu Beginn richtig gut. Doch dann folgte der Absturz. Grotes Verhältnis zur Mannschaft soll zerrüttet gewesen sein.