Der Ex-Werder-Spieler Nuri Sahin zeigt sich optimistisch mit Blick auf das türkische Pokalfinale. (nordphoto / Ewert)

In der türkischen Meisterschaft wird für Ex-Werder-Profi Nuri Sahin (32) und dessen Club Antalyaspor fünf Spieltage vor dem Saisonende sehr wahrscheinlich nicht mehr viel passieren. Mit 42 Punkten rangiert das Team im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, fernab von Gut und Böse, wie es so schön heißt. Einen Höhepunkt hat die Spielzeit für Sahin und Co. aber noch parat: Antalyaspor hat überraschend das Pokalfinale gegen Besiktas Istanbul erreicht.

„Begeisterung richtig nutzen“

„Seit dem Sieg im Halbfinale herrscht bei uns eine große Euphorie, die wir alle gemeinsam vom Busfahrer bis hin zum Zeugwart teilen“, sagte Sahin kürzlich im „Corendon Sports Talk“. Antalyaspor setzte sich im März mit 2:0 gegen Alanyaspor durch und hat nun im Endspiel am 18. Mai die historische Chance, den ersten Titel der Vereinsgeschichte zu gewinnen. Gegen Besiktas, den aktuellen Tabellenführer der Süper Lig, gilt Sahins Team zwar als krasser Außenseiter, aber dennoch betonte der Ex-Bremer: „Wenn wir unsere Begeisterung richtig nutzen, können wir uns auf ein höheres Level bringen. Deshalb bin ich sehr hoffnungsvoll mit Blick auf das Finale.“