Davy Klaassen erzielte den Treffer zum 4:0 gegen den FC Emmen. (imago)

Den Pokalsieg hatte er mit Ajax Amsterdam bereits Mitte April eingefahren, am Sonntag gab es für Ex-Werder-Profi Davy Klaassen (28) nun schon wieder Grund zum Jubeln - und wie! Durch einen 4:0-Heimerfolg gegen den vom Abstieg bedrohten FC Emmen machte Ajax drei Spieltage vor dem Saisonende den Gewinn der niederländischen Meisterschaft und damit das Double perfekt.

Klaassen stand während der entscheidenden Partie bis zu seiner Auswechslung in der 88. Minute auf dem Platz. Kurz zuvor hatte er nach Vorarbeit von Dusan Tadic mit seinem zwölften Saisontreffer für den 4:0-Endstand gesorgt.

Nach dem Schlusspfiff brach in der Johan-Cruyff-Arena umgehend die große, rot-weiße Siegerparty aus. Die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag, der erst am Freitag seinen Vertrag verlängert hatte, hat nun 79 Punkte auf dem Konto und ist von Verfolger PSV Eindhoven (64 Punkte), der noch ein Spiel mehr zu absolvieren hat, auch rechnerisch nicht mehr einzuholen.

Für Ajax Amsterdam ist es bereits der 35. Meistertitel, kein anderer Verein in den Niederlanden weist mehr auf. In der vergangenen Saison hatte es in der Eredivisie keinen Champion gegeben. Wegen der Corona-Pandemie war die Serie acht Spieltage vor dem Ende abgebrochen worden. Auch Auf- und Absteiger gab es nicht. Da Ajax zum Zeitpunkt des Abbruchs auf Platz eins gestanden hatte, dürfte die Freude über den Titel in der Saison 2020/2021 noch etwas größer sein.