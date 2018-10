So richtig angekommen ist Martin Harnik in Bremen noch nicht. Vorerst wohnt der Rückkehrer im Hotel. Aber das ist wohl auch normal, er ist ja erst seit zwei Tagen wieder hier. In der Stadt, in der für ihn als Bundesliga-Spieler alles begann. Doch bei Werder war damals noch einiges anders – und für Harnik irgendwann kein Platz mehr. Über Fortuna Düsseldorf und den VfB Stuttgart landete er bei Hannover 96. Und jetzt eben wieder in Bremen. Unter komplett anderen Vorzeichen.

„Ich habe zuletzt einige Bilder gesehen, wie ich hier damals rumgelaufen bin. Da bin ich froh, dass ich mich weiterentwickelt habe“, sagte Harnik am Dienstag lachend. Doch nicht nur äußerlich hat sich der Angreifer verändert, auch als Profi ist er in all den Jahren verständlicherweise gereift. Es war der 25. August 2007, als Harnik ein märchenhaftes Bundesliga-Debüt erlebte. In Nürnberg wurde er nach 61 Minuten eingewechselt, knapp 480 Sekunden später hatte der Stürmer zum 1:0 getroffen und Werder den ersten Saisonsieg beschert.

Intermezzo als Rechtsverteidiger

Ganz so kometenhaft ging es allerdings nicht weiter. Die Bremer waren damals noch – so komisch das aus heutiger Sicht klingen mag – nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa eine gute Adresse. Entsprechend namhaft war die Konkurrenz in der Offensive für Martin Harnik. Und so kamen bis zum Sommer 2009 nur noch 16 weitere Bundesliga-Einsätze hinzu, zwischenzeitlich war er vom damaligen Trainer Thomas Schaaf sogar zum Rechtsverteidiger umfunktioniert worden. „Das werde ich mit ihm noch einmal aufbereiten müssen“, sagte Harnik jetzt. Auch dabei lachte er. So viel ist klar: Für ein Duell um einen Stammplatz mit Theo Gebre Selassie ist Harnik ganz sicher nicht geholt worden.

Der laufstarke, gebürtige Hamburger soll eher die Fantasie beflügeln, dass Werder bald wieder ein treffsicheres Duo hat. Einst glänzten beispielsweise Miroslav Klose und Ivan Klasnic als K&K-Sturm, nun könnten Martin Harnik und Max Kruse ihre legitimen Nachfolger werden – und nicht nur die Schokoladen-Freunde unter den Werder-Fans als M&M-Version verwöhnen. Werder hatte sich bereits im vergangenen Winter um Harnik bemüht, war bei den Niedersachsen aber noch abgeblitzt. Ein paar Monate später hat Trainer Florian Kohfeldt, der in der Jugend selbst mit dem Stürmer auf dem Platz stand, seinen Wunschspieler dann bekommen.

Kohfeldt wollte ihn, weil Harnik und Kruse viel mehr sind als ein Sturmduo mit Potenzial. Sie sind richtig gute Freunde. Beim SC Vier- und Marschlande lernten sie sich kennen, schossen reihenweise die gegnerischen Teams in Grund und Boden. Später empfahlen sie sich beim Bremer Nachwuchs für höhere Aufgaben, nun soll es die Fortsetzung bei den Profis geben. "Dass man das mit jemandem realisieren kann, mit dem man in der Jugend zusammengekickt hat, als Bundesliga noch weit entfernt war – das ist schon eine besondere Konstellation, und das wissen wir auch zu schätzen", sagt Harnik. "Max und ich haben jahrelang das gute Verhältnis gepflegt."

Und so rutscht Martin Harnik automatisch in eine Rolle, die auch mit der Zukunft von Max Kruse zu tun hat. Alljährlich wird im Sommer spekuliert, ob der Leistungsträger den Klub doch noch verlassen könnte. Auch jetzt noch, wo sein guter Kumpel sein Nebenmann wird? "Ich wäre schon sauer auf ihn", scherzte Harnik, der sich natürlich bei Kruse nach möglichen Wechselabsichten erkundet habe. "Bisher konnte er mich immer beruhigen – ich hoffe, das bleibt auch so." Ohnehin wollte der ehemalige Nationalspieler seine Bedeutung bei diesem Thema nicht überhöhen. "Ich könnte ein Faktor sein", sagte er zwar, schob aber sofort hinterher: "In erster Linie müssen wir erfolgreich sein."

Der Wohlfühlfaktor

Genau dabei will der 31-Jährige helfen. Nicht nur wegen Kruse. Wegen Werder. Deshalb ist er zurückgekommen. "Für mich ist es in meiner Karriere immer wichtig gewesen, einen gewissen Wohlfühlfaktor zu haben", sagt Harnik. Den habe er damals gehabt, als seine Karriere begann. Und er spürte ihn direkt wieder, als es zurückging. Beim Betreten des Stadiongeländes. Beim Wiedersehen altbekannter Gesichter. Beim ersten Bummel durch die Innenstadt. „Ich habe sofort so viel positives Feedback bekommen. Unglaublich. Da hat man wieder gemerkt, wie sehr diese Stadt auch Werder lebt.“

In genau dieser Stadt will Martin Harnik nun mindestens die nächsten drei Jahre verbringen. So lange läuft sein Vertrag. Ob er vielleicht sogar die Karriere in Bremen beendet? Er weiß es selbst nicht. "Die Aussage habe ich auch in Hannover getroffen, dann kam doch alles anders", sagte er. "Natürlich habe ich den Vertrag mit der Vorstellung unterschrieben, ihn zu erfüllen. Was dann noch möglich ist oder überhaupt noch im Raum steht, das kann man nicht planen oder voraussagen."