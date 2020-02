Florian Kohfeldt und Claudio Pizarro haben auch in der Krise ein Lächeln parat. (nordphoto)

Es war nur ein kurzer Moment, doch er wirkte im ersten Augenblick fast ein wenig seltsam: Claudio Pizarro scherzte und lächelte am Mittwoch auf dem Trainingsplatz. So weit, so normal. In den kurzen Spaß des zumeist gut gelaunten Peruaners war aber auch Trainer Florian Kohfeldt involviert, der ebenfalls kurz grinste. Alles in Ordnung also? Dabei hatte es doch zuletzt geheißen, dass das Binnenverhältnis zwischen der schier unantastbaren Sturm-Legende auf der einen und dem im Abstiegskampf unter besonderer Beobachtung stehenden Chefcoach ein angespanntes sei. Spätestens seit vergangenem Sonnabend, als Pizarro nach der Niederlage gegen Union Berlin auf direktem Wege in die Kabine trottete und nicht noch am obligatorischen Mannschaftskreis auf dem Platz teilnahm.

In der Folge lag eine Bestrafung in der medialen Luft, doch Kohfeldt hatte bereits am Dienstag beschwichtigend signalisiert, dass der Angreifer nichts zu befürchten habe. Knapp 24 Stunden später berichtete er zudem von einem klärenden Gespräch. „Natürlich haben wir darüber gesprochen, dass gewisse Symbole nach außen wichtig sind“, sagte Kohfeldt. „Wenn er früher reingeht, dann hat das einfach eine Wirkung, weil er Claudio Pizarro ist. Aber das hat er schon 20 Mal gemacht und da hat sich kein Mensch daran gestört - bei Siegen oder Niederlagen.“ Aktuell ist Werder allerdings 17. und schwebt in akuter Abstiegsgefahr. Da können kleinste Dinge entscheidend sein. Das weiß auch Florian Kohfeldt. „Jetzt haben wir eine andere Situation und deshalb haben wir auch das noch einmal thematisiert. Die Symbolik nach außen ist wichtig, nach innen will ich ihn nicht verändern.“

Rückendeckung vom Verein

Es ist nicht das erste Mal, dass Pizarro in der jüngeren Vergangenheit im Blickpunkt steht. Auf dem Platz fällt er bislang wie so viele seiner Kollegen kaum auf. Die speziellen Pizarro-Momente, die es in der Vorsaison noch häufig gab, sind Mangelware, der 41-Jährige schafft es nicht mehr, dem Team wichtige Impulse zu geben oder eine Partie auch mal im Alleingang zu drehen. Überhaupt erhält er nur noch wenig Einsatzzeit von seinem Coach, obwohl doch gerade die Offensive schwächelt. Und dann war da ja noch das Bierdosen-Foto aus der Winterpause, das Werder ins neue Jahr begleitete. Kein schlimmes Vergehen, allerdings war es ein weiterer Grund, dass Werders Ansehen in der Öffentlichkeit einen kleinen Riss bekam. Dazu die kleine Berlin-Eskapade. Damals wie heute stellte sich der Verein vor seinen verdienten Profi.

„Wir betrachten immer zwei Seiten. Wie reagieren wir nach innen und was geben wir nach außen“, erläuterte Sportchef Frank Baumann das Vorgehen. „Wir haben sehr kritisch mit Claudio gesprochen und aufgezeigt, welche Wirkung sein Handeln hat. Trotzdem ist er ein wichtiger Spieler in unserem Kader und es ist ein Grundsatz von uns, dass wir im Normalfall unsere Spieler nach außen hin schützen werden.“ Und dieser Normalfall gilt eben auch für einen alles andere als normalen Kicker wie Claudio Pizarro, der folglich auch gegen RB Leipzig zum Kader gehören wird und nicht etwa eine Denkpause erhält.

Stressresitenz ausstrahlen

Dabei war es Baumann, der nach dem Berlin-Spiel noch deutliche Worte gefunden und unmissverständlich erklärt hatte: „Heute war das alles ganz nett, aber nett ist in unserer Situation nicht das, was wir brauchen.“ Und mehr noch: „Es wird ungemütlich werden.“ Aber eben nicht für Claudio Pizarro, womit Frank Baumann dennoch kein Problem hat. „Wir haben die Spieler intern angepackt und es wird auch noch weitere Sitzungen geben. Deshalb ist das für mich kein Widerspruch“, sagte er.

Florian Kohfeldt hofft derweil darauf, dass der Stürmer jetzt nach der kleinen Unruhe unter der Woche die passende Reaktion zeigt. „Von Claudio erwarte ich insbesondere, dass er eine Stressresistenz ausstrahlt, die ihn seine gesamte Karriere begleitet hat“, sagte Werders Cheftrainer. „Er soll Richtung Spiel allen vermitteln, dass egal, wie groß der Druck auch ist, wir hier unseren Fußball spielen und uns davon nicht abbringen lassen. Das tut er auf seine Art - die aber eben nicht immer die klassische Führungsspieler-Persönlichkeit beinhaltet.“