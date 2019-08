Nun ist er also bald endlich da, dieser große Tag, auf den sie beim SV Atlas Delmenhorst seit Wochen hinfiebern. Das Abenteuer DFB-Pokal wäre allein schon spektakulär genug gewesen, doch jetzt heißt der Gegner im Weserstadion am Sonnabend ausgerechnet Werder Bremen (Anpfiff: 20.45 Uhr). Für die Spieler des Oberligisten geht ein Traum in Erfüllung, nicht wenige sind echte Werder-Fans. Doch wie spielt man eigentlich gegen seinen Herzensverein?

Es gab eine Zeit, da wäre das vielleicht deutlich schwieriger gewesen. Damals, als noch auf dem Bolzplatz um die Ecke gekickt wurde. An eben jenem Ort, wo die jugendliche Unbekümmertheit mit großen Träumen zu einer glorreichen Fantasie verschmilzt. Wo das einzige, aber schier unüberwindbare Problem zu sein schien, dass man Pech bei der Zusammenstellung der Mannschaften hatte und nun ausgerechnet in dem Team spielen musste, dass nicht auf den Namen Werder hörte. Kinder verschiedenster Generationen haben deshalb schon Tränen vergossen oder sind einfach kommentarlos abgerauscht, weil sie es schlichtweg nicht übers Herz gebracht haben, gegen ihren Lieblingsklub zu spielen. Und sei es eben nur gedanklich.

Unerfüllte Profiträume

Diese kindliche Unschuld haben die Protagonisten des SV Atlas Delmenhorst längst hinter sich gelassen. Einige haben erfolglos am rauen Alltag des Profitums geschnuppert, andere auch im höherklassigen Amateurbereich schnell gemerkt, dass Fußball nicht immer nur Spaß machen kann. Und doch befinden sie sich genau jetzt in einer emotionalen Zwickmühle. Steht die Bundesliga an, fiebern sie im Stadion oder vor dem Fernseher mit Werder mit. Oder zumindest im Geiste. Nicht selten sorgt nämlich der Oberliga-Spielplan dafür, dass die Delmenhorster zeitgleich mit ihren Bremer Kollegen auf dem Rasen stehen. In solchen Fällen muss das Mobiltelefon herhalten und unmittelbar nach dem Abpfiff eine – wenn möglich – erlösende Nachricht von einem Werder-Sieg ausspucken. Nur jetzt soll das gern anders sein.

„Ich bin Werder-Fan, aber Samstag ist Werder der Gegner. Wir wollen natürlich gewinnen“, sagt Atlas-Kapitän Nick Köster ohne Umschweife. Der 27-Jährige trug selbst lange Zeit Grün-Weiß, von der U 14 bis zur U 18 war er bei Werder. Den Sprung nach ganz oben schaffte er nicht, auf Umwegen geht es nun doch noch auf den Rasen des Weserstadions. Durch den Kopf kreiseln bereits erste Bilder, wie es auf dem Platz zugehen könnte, wie die Atmosphäre vor dieser enormen Kulisse wohl ist. „Ich freue mich auf Nuri Sahin, auch positionsbedingt“, sagt der Mittelfeldspieler. „Im Zentrum wird man sich da schon begegnen. Auch Maximilian Eggestein und Davy Klaassen natürlich.“

Mit Werder in den Schlaf

Marvin Osei ergeht es ganz ähnlich. Ihn verfolgt die Vorfreude mittlerweile bis in die Nacht. „Meine Freundin sagt, dass ich schon im Schlaf über Fußball und das Spiel rede, was ich vorher wohl nicht gemacht habe“, erzählt er lachend. Der gebürtige Delmenhorster steht exemplarisch für einen Jungen aus der benachbarten 80 000-Einwohner-Stadt, für den das „Jahrhundertspiel“ ein einschneidendes Erlebnis werden wird. Aus den Tiefen der Kreisliga hat er sich empor gearbeitet, wenngleich der Profizug letztlich ohne den mittlerweile 28-Jährigen fuhr. Auch er spielte in der Jugend für Werder, unter anderem mit Felix Wiedwald oder Karim Bellarabi.

Und auch wenn es für ihn in Bremen nicht weiterging, die Liebe zum Verein hat das nicht geschmälert. „Ich bin absoluter Werder-Fan“, betont er. „Letztes Jahr habe ich mitgefiebert, dass sie ins Finale kommen, was ja leider nicht geklappt hat.“ Nun hat er selbst die Gelegenheit, an einem Tag, an dem alles passen muss, dafür zu sorgen, dass Werder auch im Mai 2020 nicht nach Berlin fahren wird. Anstelle einer Kampfansage stapelt Osei jedoch lieber tief. „Wir träumen jetzt in erster Linie nicht von einem Sieg, sondern fiebern dem Spiel mit den Zuschauern entgegen.“

Rasende Herzen hier, Coolness dort

Es wird fraglos eine der größten Hürden sein, sich nicht von den Eindrücken übermannen zu lassen. Der Grat zwischen Genuss und Verderben ist schmal. Wo beim Außenseiter unmittelbar vor dem Anpfiff im Spielertunnel das Herz noch einmal etwas doller schlägt, wird absolute Coolness bei den Werder-Profis herrschen. Sie haben solch eine Situation hundertfach erlebt und profitieren in diesem Jahr obendrein als faktisches Auswärtsteam vom einmaligen Vorteil, in ihrem Zuhause aufzulaufen. Derby hin oder her, für sie ergibt sich die Qualität dieses Fußballfestes allein aus der Zufriedenheit mit dem späteren Ergebnis.

Beim SV Atlas dürfte das zumindest in Teilen ganz ähnlich sein. Was nützt schon das schönste Erlebnis, wenn es eine Klatsche gibt? Dafür schlägt auch das Sportlerherz der Delmenhorster zu sehr, als dass sie sich einfach nur an strahlenden Flutlichtmasten und jubelnden Fans berauschen wollen. Und deshalb wird auch nicht zurückgesteckt. „Ich denke, ich kann für alle sprechen, dass wir besonders motiviert in die Zweikämpfe gehen“, kündigt Musa Karli an, der einst gemeinsam mit Marvin Osei in der Werder-Jugend spielte. „Aber wir wollen natürlich, dass alle verletzungsfrei bleiben.“

Auch Pizarro wird nicht geschont

Das gilt auch und insbesondere für einen Mann, dessen Name im Vorfeld immer wieder gefallen ist: Claudio Pizarro. Ihm jubelten viele Atlas-Spieler bereits zu, als sie noch Kinder waren. In seine Rolle schlüpften sie, als sie die besagten Bolzplätze unsicher machten. „Ich habe gehört, dass es für uns ein Foul-Verbot an Pizarro geben soll. Das ist aber natürlich Quatsch“, sagt Leon Lingerski. Der Bremerhavener galt bei Werder einst als großes Abwehrtalent, ehe ihn mehrere Verletzungen ausbremsten. In der U 17 hörte er einst nicht nur auf die Ansagen von Coach Viktor Skripnik, sondern auch auf die von Co-Trainer Florian Kohfeldt. Ein gewisser Maximilian Eggestein war im Werder-Internat sein Zimmergenosse. Die grün-weiße DNA gehört einfach zu seinem Leben dazu. „Man hofft als Werder-Fan natürlich, dass Werder den DFB-Pokal gewinnt“, sagt er, um lachend anzufügen: „Aber aus Fansicht würde ich es auch akzeptieren, wenn Werder nur Meister wird.“