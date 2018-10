Max Kruse darf sich Hoffnungen auf die erste Auszeichnung als Spieler des Monats in der Bundesliga machen. Neben dem Werder-Kapitän stehen das Gladbacher Duo Alassane Plea und Thorgan Hazard, die Nationalspieler Timo Werner (RB Leipzig) und Marco Reus (Borussia Dortmund) sowie Berlins Ondrej Duda zur Wahl für den besten Spieler im September. Die sechs Profis wurden anhand von Leistungsdaten ausgewählt, wie die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Mittwoch mitteilte. Die DFL hatte am Dienstag bekannt gegeben, die Abstimmung für den Spieler des Monats einzuführen.

Wer gewählt wird, entscheiden nun die 18 Bundesliga-Kapitäne (30 Prozent Anteil) ausgewählte Experten aus „Bundesliga-Legenden“ (30 Prozent) sowie die Fans (40 Prozent) via Online-Voting. Noch bis Sonntagabend können die Fans ihre Stimme direkt über die "EA Sports Fifa19"-Website abgeben – und somit Kruse zum Spieler des Monats September küren.