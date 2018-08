Hinweis zum Heimspiel gegen Hannover

Fans sollten frühzeitig anreisen

mw

Ein ausverkauftes Weserstadion, der Christopher-Street-Day in Bremen: Wenn Werder am Sonnabend zum Bundesliga-Start Hannover 96 empfängt, wird es voll in der Stadt. Der Verein hat deshalb einen Tipp.