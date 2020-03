Der nächste Bremer im Lazarett: Torhüter Jiri Pavlenka erwischte es in Frankfurt am Oberschenkel. (nordphoto)

Die Verletzungsproblematik bei Werder Bremen hat nun auch das Tor erreicht: Beim Pokal-Aus am Mittwoch in Frankfurt hat sich Stammtorwart Jiri Pavlenka einen Faserriss im Adduktorenbereich zugezogen. Zur genauen Ausfallzeit konnte der Verein noch keine Aussage treffen. Sicher ist nur, dass Pavlenka am Wochenende bei Hertha BSC fehlt und durch Stefanos Kapino ersetzt wird. Pavlenka ist schon wieder zurück nach Bremen gereist.

„Klar wird uns Jiri fehlen. Aber ich habe großes Vertrauen in Kapino„, sagte Trainer Florian Kohfeldt, “er macht im Training und in den Testspielen immer einen guten Job. Ich bin mir sicher, dass er brennt und zeigen will, was er kann.“ Für Pavlenka reist nun Luca Plogmann mit nach Berlin.

Pizarro wieder im Kader

Ebenfalls nachreisen wird Christian Groß, der den verletzten Ömer Toprak im Kader ersetzt. Wieder dabei ist auch Philipp Bargfrede, der in Berlin nach einer Wadenverletzung sein erstes Pflichtspiel im Jahr 2020 absolvieren könnte. Auch Claudio Pizarro ist nach überwundenen Rückenbeschwerdenn wieder dabei. Kohfeldt: "Claudio wird für Davie Selke in den Kader rücken.“ Selke darf wegen einer entsprechenden Klausel in seinem Leihvertrag nicht gegen seinen Ex-Klub in der Hauptstadt auflaufen.