Das sind Wolfsburgs Stärken:

Ein paar Zahlen zum Beginn: elf Siege, neun Remis, neun Niederlagen. 41:36 Tore, im Schnitt 1,45 Punkte pro Spiel. Die Mannschaft des VfL Wolfsburg ist offenbar das fleischgewordene Mittelmaß - und trotzdem halten die Wölfe immer noch strikt Kurs auf Europa. Eigentlich hätte sich Werder wenige Spieltage vor Schluss in einer ähnlichen Lage gewähnt und ziemlich sicher würde jeder Bremer Verantwortliche derzeit nur zu gerne mit dem „Wolfsburger Mittelmaß“ vorliebnehmen. Aber ganz anders als Werder hat es Wolfsburg - trotz des Trainerwechsels vor der Saison - geschafft, eine stabile vergangene Spielzeit in dieser Saison zu bestätigen.

Das ist eine durchaus bemerkenswerte Erkenntnis für eine Mannschaft und ihren Trainer, die zwar schon ein gutes Stück gemeinsamer Entwicklung zurückgelegt haben, aber deshalb noch lange nicht am Ende des Prozesses angekommen sind. Oliver Glasner hat dabei auch die eine oder andere Wendung hinnehmen müssen, nach einem tollen Start eine Delle erlebt und sich aus dieser langsam wieder herausgearbeitet. Mittlerweile wirkt das alles wieder recht stabil und solide, sowohl offensiv als auch defensiv. Wobei das Spiel gegen den Ball auch weiterhin als Markenkern der Mannschaft zu betrachten ist.

Glasner ist Mitte der Saison von seinem 3-4-3 mit kleineren Abwandlungen abgerückt, hat die Viererkette eingeführt und damit den richtigen Griff getan. Wolfsburg verteidigt in der Regel je nach Gegner in einem handelsüblichen 4-4-2 oder 4-2-3-1. Das Pressing variiert zwischen einem Anlaufen aus einer kompakten Mittelfeldposition heraus und vereinzelten Momenten des Aufrückens ins Angriffspressing. Mit Wout Weghorst als sehr unangenehmem Störspieler und einem zweiten, eher lauernden Spieler knapp dahinter wird der Spielaufbau des Gegners auf die Außenbahn gelenkt.

Im Zentrum sichern zwei Sechser ab, die beiden Achtern teilen sich je nach Pressingart und -ausrichtung die Arbeit mit den Außenverteidigern. Die rücken nicht immer nur sofort nach vorne auf ihre jeweiligen Gegenspieler, sondern bleiben auch mal tiefer, um Anschluss an die Innenverteidiger zu halten. Die Restverteidigung mit sehr großen, kompakten und schnellen Spielern sichert die Tiefe ebenso gut ab wie hohe Bälle. Zusammengehalten werden diese Positionsschemata durch viele intensive Läufe, viele Zweikämpfe und eine generell extrem hohe Intensität und Aktivität gegen den Ball. Keine Mannschaft der Liga betreibt so einen großen Aufwand wie Wolfsburg, wenn der Gegner den Ball hat. Das erzeugt einen dauerhaften Druck, der dem Gegner wenig Ruhe und Ordnung finden lässt. Werder dürfte sich an die Partie gegen Frankfurt erinnert fühlen, das gegen den Ball mit ähnlichen Prinzipien agiert.

Im Spiel mit dem Ball ist Maximilian Arnold nicht nur auf Grund seiner Position auf der Sechs die zentrale Figur. In der Regel unterstützt Arnold durch sein Zurückweichen an die Seite der Innenverteidiger den tiefen Aufbau und trifft dann die Entscheidung, wie das Spiel nach vorne getragen wird. Wolfsburg spielt dabei von allem ein bisschen: Die Achter rücken gerne ins Zentrum mit ein und suchen den Raum neben den gegnerischen Sechsern oder machen sich für eine Ablage von Weghorst anspielbar, wenn der Ball mal hoch und direkt in die Spitze gespielt wird. Durch das Einrücken der äußeren Mittelfeldspieler soll die Bahn für die nachstoßenden und überaus offensivfreudigen Außenverteidiger geöffnet werden.

Dabei hat Wolfsburg für jede Spielsituation gefühlt mindestens einen prädestinierten Spieler: Joao Victor spielt gerne „Kommen und Gehen“, lässt also kurz klatschen und geht in die Tiefe. Josip Brekalo als verkappter Angreifer weicht auf die Flügel aus, ist ein begnadeter Dribbler und verfügt über einen tollen Abschluss, besonders wenn er von der linken Seite zur Mitte ziehen kann. Admir Mehmedi ist ein Allrounder, der ein feines Gespür dafür besitzt, wann und wie er in den gegnerischen Strafraum nachrücken kann. Die hervorragende Technik des Schweizers macht ihn auch im Dribbling, für den letzten Pass oder selbst schwierige Torabschlüsse sehr gefährlich. Und Weghorst ist neben seiner Eigenschaft als Dauerwühler und Wandspieler natürlich bei hohen Flanken eine dauerhafte Gefahr.

Größte Vorsicht ist zudem geboten vor den Wolfsburger Standards - und zwar aller Art! Mit Arnold und Mehmedi gibt es exzellente Freistoßschützen für die direkte Variante, die großen Innenverteidiger sind eine Bedrohung bei Freistoßflanken und Eckbällen.

Das sind Wolfsburgs Schwächen:

Die Kehrseite der Medaille dieser grundsoliden Mannschaft liegt auf der Hand: Die Defensive regelt alles an der Basis, die Offensive bietet an sich genug Hilfsmittel, um die nötigen Tore zu erzielen. Allerdings gibt es keine positiven Ausreißer nach oben. Die Mannschaft ist eher selten in der Lage, auf einen Rückstand derart wuchtig zu reagieren, dass der Gegner tatsächlich in Bedrängnis kommt. Die Homogenität der Mannschaft wird dann schon eher zu einem Problem, zumal das Offensivspiel im Vergleich zum Defensivverhalten immer noch etwas abfällt und es nicht den einen überragenden Einzelkönner in der Mannschaft gibt.

Das hat unter anderem damit zu tun, dass die Wölfe im letzten Drittel vergleichsweise hohes Risiko gehen. Wolfsburg spielt dort oft nur noch mit einem Kontakt. Kommen die kurzen Pässe an, entsteht sofort Dynamik. Oft genug fehlt es aber an Präzision und Abstimmung untereinander, um das Tempo wirklich zu entwickeln. Und da hohes Gebot auch im Ballbesitz die zuverlässige Absicherung des eigenen Angriffs ist und Glasner dafür Personal hinter dem Ball abstellt, um schneller gegenpressen zu können oder das Tor zu sichern, fehlt es immer mal wieder an der nötigen (Strafraum-)Präsenz.

Wolfsburgs Umschaltverhalten in beide Richtungen ist richtig gut, das Positionsspiel kann damit aber auch nach fast einer Saison mit Glasner noch nicht mithalten. Gegen tieferstehende Gegner fehlt es an Lösungen, um in den Rücken der Abwehr zu gelangen. Ein Problem, das auch Werder nur zu gut kennt. Absolut elementar ist in den Spielen mit Wolfsburger Beteiligung deshalb die Frage: Wer erzielt das erste Tor? Auf 17 Rückstände hatte Wolfsburg nur einmal genug Antworten, um noch zu gewinnen. Dagegen endeten aber elf(!) der zwölf Spiele nach Führungen mit einem Sieg.

Das ist der Schlüsselspieler:

Das Hinspiel kam für Xaver Schlager noch zu früh, der Österreicher war nach einer schweren Verletzung damals noch nicht spielfit. Werder hatte das Glück, dem formstärksten Wolfsburger nicht auf dem Rasen zu begegnen. Ähnlich ist das auch vor der Partie im Weserstadion, weil in Renato Steffen der gefährlichste Angreifer wegen einer Gelb-Sperre fehlen wird. Allerdings, und das ist die schlechte Nachricht aus Bremer Sicht: Schlager ist wieder voll da. Der Zugang war in den ersten Spielen vor seiner Verletzung der Unterschiedsspieler beim VfL, eine Ein-Mann-Armee im Mittelfeld. Giftig gegen den Ball, ungeheuer laufstark und robust, aber auch fußballerisch gut genug, um Lösungen zu finden und vor dem gegnerischen Tor aufzutauchen. Ein kompletter Spieler, der den großen Raum zwischen den beiden Strafräumen 90 Minuten lang regelrecht bearbeitet und jene Mentalität mitbringt, die Wolfsburger Mannschaft gerne mal abgesprochen wird.