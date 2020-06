Werder (hier mit Davy Klaassen) lieferte den Bayern um Robert Lewandowski einen großen Kampf. (nordphoto/gumzmedia)

Werder-Trainer Florian Kohfeldt änderte seine Startelf im Vergleich zum Paderborn-Spiel auf zwei Positionen: Joshua Sargent rotierte raus, Ludwig Augustinsson fehlte angeschlagen. Dafür durften Leo Bittencourt und Marco Friedl beginnen. Bei den Bayern gab es dagegen gleich vier Veränderungen: Alphonso Davies, Kingsley Coman sowie die zuletzt gesperrten Thomas Müller und Robert Lewandowski kehrten zurück ins Team und verdrängten Lucas Hernandez, Michael Cuisance, Ivan Perisic und Joshua Zirkzee.

An der Grundordnung und Ausrichtung der Bayern änderte sich aber nichts. Das war zu erwarten und gab Werder die Möglichkeit, auf das 4-2-3-1 und die typischen Bayern-Merkmale in deren Spiel sauber zugeschnittene Lösungen zu entwerfen. Dabei ging Kohfeldt quasi zweigeteilt vor: Im Spiel mit dem Ball sollte seine Mannschaft mit den bewährten Stilmitteln agieren, nach Möglichkeit also auch unter Druck flach anspielen, mit vielen Steil-Klatsch-Elementen nach vorne kommen, über den Dritten rauskombinieren, Tiefenläufe anbieten. Was gegen das extreme Pressing der Bayern noch ausgiebiger eingesetzt wurde, waren schnellere Verlagerungen.

Raumdeckung gegen das Positionsspiel

Gegen den Ball musste Werder gegen die sehr dominanten und hoch aufrückenden Gäste einen etwas anderen Ansatz wählen als gewohnt. Werder verzichtete komplett auf ein hohes Anlaufen, vom ansonsten immer mal wieder eingestreuten Angriffspressing war nichts zu sehen. Stattdessen formierten sich zwei Ketten gegen die Münchener Angriffe. Die letzte Linie füllte Kevin Vogt als Libero zu einer Fünferkette auf, davor zogen Bittencourt, Maximilian Eggestein, Davy Klaassen und Milot Rashica eine Viererkette auf. Yuya Osako war als erster Störspieler vorgesehen, um Passlinien zu schließen oder gegebenenfalls auch mal rückwärts zu pressen.

In diesem 5-4-1-Konstrukt verschanzte sich Werder in der eigenen Hälfte. Da die Bayern bei ihren Angriffen in der Regel sieben, manchmal sogar acht Spieler bis tief in die gegnerische Hälfte schicken und nur mit zwei oder drei Spielern absichern, muss die Flut an Gegenspielern und deren Bewegungen irgendwie aufgefangen werden. Gegen die Bayern steht jeder Gegner vor dem Problem, dass diese Mannschaft einfach alles kann: im Positionsspiel Räume aufziehen und diese dann mit ihrem Tempo besetzen. Oder aber auf das Können ihrer Einzelspieler vertrauen und in Eins-gegen-Eins-Situationen kompakte gegnerische Abwehrblöcke aufbrechen.

Kohfeldt entschied sich deshalb gegen eine Manndeckung in der eigenen Hälfte und ließ seine Mannschaft fast ausschließlich im Raum verteidigen. Der große Vorteil: Die vielen Bewegungen des Gegners, sein ständiges Rochieren im Positionsspiel horizontal wie vertikal, können damit besser aufgefangen werden als mit einer eher mannorientierten Vorgabe. Werder wollte immer tief im Block bleiben, darin aber auch so flexibel wie möglich agieren und sich - ungeheuer wichtig gegen die Bayern - auf gar keinen Fall höher ins Feld locken lassen.

Auf den Außen isoliert

Der Bremer Plan funktionierte in der ersten Halbzeit mit Ausnahme von zwei, drei Szenen richtig gut. Werder hatte durch seine breite Anordnung immer genug Personal, um Bayerns Flügeldribbler Coman und Serge Gnabry sofort zu doppeln und vor allen Dingen auch zu isolieren. Das gefürchtete Hinterlaufen von Davies und Benjamin Pavard gab es kaum einmal zu sehen, weshalb Bayerns Angriffe auf den Flügeln von Werder ausgebremst und im besten Fall sogar gestoppt werden konnten.

Dafür bewegten sich immer gleich drei Bremer Spieler - der Außenverteidiger, der äußere Mittelfeldspieler und der ballnahe Sechser - nach außen, um den Angriff der Bayern dort abzuklemmen. Auch gegen die vielen von den Innenverteidigern oder Joshua Kimmich eingestreuten Verlagerungen war Werder in seiner breiten Formation gut aufgestellt: Noch ehe der Ball beim Flügelspieler ankam, waren zwei Bremer Spieler da und stellten den Angreifer, bevor der ins Tempo gehen konnte.

Mit den Sechsern und den beiden Halbverteidigern Milos Veljkovic und Niklas Moisander dahinter wurde auch der Raum zwischen den Linien gut kontrolliert, entweder durch Zustellen möglicher Passwege der Sechser oder das Herausrücken der Halbverteidiger aus ihrer Position. So wehrte sich Werder gegen alle Münchener Angriffe und zeigte sich auch in den wenigen Kontersituationen der Bayern besonders aufmerksam. Fast eine Halbzeit lang ging das Konzept nahezu perfekt auf. Zwar hatten die Bayern durch ihr wirklich herausragendes (Gegen-)Pressing und die absolut zuverlässige Absicherung der Innenverteidiger Jerome Boateng und David Alaba nahezu durchgehend die Spielkontrolle, aber halt auch kaum Torchancen.

Vermeidbares Gegentor

Umso ärgerlicher fiel das Tor für die Bayern, als Werder eine vermeintlich bereinigte Situation nicht konzentriert genug nacharbeitete und sich von einer weiteren Münchener Spezialität überrumpeln ließ. Gegen Boatengs Chipball, den der ohne großen Druck aus dem Halbfeld ansetzen konnte, rückte Bremen zu langsam raus. Dass Lewandowskis Lauf perfekt getimed und die Verwertung des Zuspiels höchstes Niveau hatte, muss man in Spielen gegen die Bayern einpreisen. In der Entstehung war der Treffer aber allemal vermeidbar. Das Tor hatte zweierlei Dinge zur Folge: Kohfeldts Plan sah vor, so lange wie möglich die Null zu halten, um den Bayern im Verlauf der zweiten Halbzeit auch in der Offensive weh zu tun. In den letzten Spielen hatten die Münchener durchaus mit körperlichen Problemen zu kämpfen, machten in den Schlussphasen nicht immer den frischesten Eindruck. Dieser Plan wurde nun durchkreuzt.

Und das Tor hob auch das Hinspiel in München wieder auf die Agenda. Damals kassierte Werder ebenfalls kurz vor der Pause erst den Ausgleich und dann quasi im nächsten Angriff das 1:2. Das bedeutete in München die Vorentscheidung, weil Werder mit dem Doppelschlag überhaupt nicht zurecht kam und in der zweiten Halbzeit in seine Einzelteile zerfiel. Auch die letzten drei, vier Minuten vor der Pause im Weserstadion wurden zu einer kleinen Zitter-Veranstaltung. Werder zeigte sich ein wenig beeindruckt vom Gegentor, schaffte es trotz einiger kleiner Fehler aber mit diesem 0:1 in die Kabine.

Bayerns Chipbälle beschäftigen Werder

Nach dem Wechsel änderte sich an der grundlegenden Herangehensweise beider Mannschaften zwar wenig, trotzdem gab es ein paar kleine Korrekturen auf Münchener Seite. In der ersten Halbzeit war das Gegnerbinden trotz der vielen Spieler vorne ein Problem. Die Bayern zeigten gerade am Flügel ein paar unsaubere Abläufe im Nachrücken, spielten etwas zu früh in diese Räume und wurden dann von Werder gebremst. Nun versuchten es die Gäste deutlich ruhiger und kontrollierter.

Der Ball wanderte zwischen den Innenverteidigern und Kimmich lange hin und her, um Werder ein zu locken oder wenigstens mit dem Blick auf den Ball so lange zu beschäftigen, bis sich ein Laufweg für einen Spieler vom Flügel ins Zentrum anbot. Auf den folgte in kurzer Zeit vier, fünf Mal ein Lupfer über die Abwehrkette und jedes Mal wurde es sofort gefährlich für die Bremer. In diesen Situationen zeigte sich die Klasse der Bayern, denen schon ein paar Meter mehr Raum hinter der letzten Linie des Gegners genügen, um diesen sofort und technisch sauber zu bedrohen.

Durch das dosierte und besser vorbereitete Risiko sammelten die Münchener längere Ballbesitzphasen, was Werder wiederum die Aussicht auf eigene Angriffe erschwerte. Der Weg zum gegnerischen Tor war weiterhin sehr weit, das Umschalten wegen Bayerns Gegenpressing kaum einmal möglich. Rutschte doch mal einer durch, war da ja immer noch Manuel Neuer. Die Bayern hatten ein paar gute Möglichkeiten für das zweite Tor, waren aber gar nicht so gierig wie sonst, diesen Treffer auch zu erzielen.

Werder belohnt sich nicht

Mit den Einwechslungen von Sargent und Fin Bartels für Rashica und Bittencourt nach rund einer Stunde löste Kohfeldt nach und nach das starre, tiefe Mittelfeldpressing auf. Werder ging nun ab Höhe der Mitellinie auf den Ball und ein paar Mal sogar tief in der Münchener Hälfte. Dadurch wurde der Rhythmus der Bayern durchbrochen, und es entwickelte sich phasenweise ein vergleichsweise wildes Spiel mit vielen Umschaltsequenzen, das die Bayern aber eine Viertelstunde vor dem Ende wieder eingefangen bekamen. Der Platzverweis für Davies veränderte allerdings so einiges. Nun bekam Kohfeldts ursprünglicher Plan, den Bayern in der Schlussphase einer bis dato engen Partie wegen der vermeintlichen körperlichen Überlegenheit nochmal Feuer zu machen, neue Nahrung.

Hansi Flick brachte Hernandez für Gnabry und stellte auf ein 4-4-1 um. Kohfeldt reagierte kurz darauf mit totalem Risiko und totaler Offensive. Erst mit Niclas Füllkrug für Klaassen und dann mit Claudio Pizarro für Veljkovic. Die Bayern blieben trotz Unterzahl dabei und liefen Werder früh an. Die Bremer wiederum konterten nun mit einigen weiten Schlägen in die Sturmspitze, um sich nach dem Kampf um den zweiten Ball vorne festsetzen zu können. Das funktionierte einige Male richtig gut und führte letztlich auch zur großen Chance durch Osako.

Insgesamt betrachtet geht Bayerns Sieg in Ordnung, für Werder ist das Ergebnis und dessen Zustandekommen aber trotzdem bitter. Die sonst so verschwenderischen Bayern nutzten die erste echte Chance zum goldenen Tor und hatten bis auf die Chipbälle und am Ende ein paar Konterchancen gegen hinten offene Bremer nicht besonders viele gefährliche Momente. Kohfeldts Plan war klar und nachvollziehbar und wurde von seiner Mannschaft stark umgesetzt. Dass angesichts der Klasse des Gegners nicht alles funktionieren kann, liegt auf der Hand. Die Herangehensweise versprach aber die größte Chance auf einen (Teil-)Erfolg. Im Hinblick auf das enorm wichtige Spiel in Mainz überwiegen die positiven Erkenntnisse und die Vermutung, dass Werders Leistungskurve nach oben zeigt.