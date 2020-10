Werders Geschäftsführer Klaus Filbry wäre sehr erleichtert, wenn das Weserstadion bald wieder voll wäre. (nordphoto)

Schon jetzt hat die Coronakrise Werder hart getroffen. Die Mindereinnahmen von 30 Millionen Euro kommunizierte der Verein stets offen, dieses Minus resultiert vor allem aus fehlenden Zuschauer- und Werbeeinnahmen. Durch die Geisterspiele im leeren Weserstadion lässt sich in diesem Bereich kein Geld verlieren.

Weil der Bundesligist als Unternehmen darunter leidet, hat er – wie andere Vereine auch – bereits vor drei Monaten um staatliche Unterstützung gebeten; doch eine Zusage eines so genannten KfW-Darlehens durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau steht noch aus, inzwischen zieht das Thema in Berlin höchste politische Kreise. Zu brisant scheint die Frage, ob man Staatshilfen für Fußballvereine durch die Förderbank zusagen soll.

Ein Plan B ohne die KfW-Bank

Doch in Bremen drängt die Zeit. Die Liquidität im laufenden Betrieb muss gesichert werden. Durch Abgänge (Davy Klaassen, Johannes Eggestein) wurden die Gehaltskosten zu Wochenbeginn weiter reduziert, neue Spieler konnte sich der Verein ohnehin nicht leisten. Bei Werder vertraut man nun nicht mehr auf eine Zusage aus Berlin. „Wir arbeiten unabhängig von der Frage eines KfW-Darlehens an einem alternativen Plan B und sind dabei auf einem guten Weg„, erklärt Geschäftsführer Klaus Filbry im Gespräch mit dem WESER-KURIER, und konkretisiert: "Wir werden Kredite bekommen, um die Einnahmeverluste auffangen und überbrücken zu können. Wir sind in sehr vernünftigen Gesprächen mit den Banken."

Bisher ging es darum, bis Jahresende über die Runden zu kommen, darauf zielte auch der zweimalige Gehaltsverzicht der Profi-Abteilung ab. Doch angesichts der Corona-Infektionen gerät dieses Denken ins Wanken. Konnte Werder am ersten Spieltag wenigstens vor 8500 Zuschauern spielen, musste es zuletzt wieder ein Geisterspiel sein – und keiner weiß, wie es weitergeht. „Wir können noch nicht sagen, ob die Saison mit den Krediten sicher durchfinanziert ist„, sagt Filbry mit Blick auf die Rückrunde, “bei den Planungen wurde bisher davon ausgegangen, dass wir nach der Winterpause bei Heimspielen wieder mit einem voll besetzten Wohninvest-Weserstadion rechnen können. Wenn das wegen der Pandemie nicht so kommt, drohen uns weitere Mindereinnahmen in Höhe von 10 bis 15 Millionen Euro in der Rückrunde. Dann brauchen wir zusätzliche Lösungen. Auch daran sieht man, dass uns als Unternehmen durch die Corona-Pandemie ein wesentlicher Teil des Geschäftsmodells weggebrochen ist.“