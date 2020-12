Der Ball eng am Fuß, doch Joshua Sargents Blick geht nach unten: Werders Offensive mangelt es an Übersicht und umsetzbaren Plänen. (nordphoto)

Mit gewöhnlichen Mitteln ungewöhnliche Dinge zu erschaffen, das ist die Krux im Fußball. Die einen erreichen straffe Leistungen durch die schiere Qualität ihrer Spieler. Andere haben ein stimmiges Konzept, nutzen ein paar Nischen und haben damit Erfolg. Bei Werder ist von allem ein bisschen da. Aber offenbar noch nicht genug, um eine entspannte Saison hinzulegen.

Werders Kader ist nicht besonders gut besetzt, aber auch nicht ganz so schlecht, dass die Saison zwingend mit einem Abstieg endet. Der Spielansatz mag spröde sein, eher defensiv gedacht. Aber auch damit lassen sich ein paar Punkte aufsammeln. Abgesehen vom grotesken Spiel beim 3:5 in Wolfsburg ist die Bremer Defensive ziemlich verlässlich. Werder kassiert so gut wie keine Gegentore mehr nach einem Standard.

Fast nie ohne Gegentor

Die Sache ist nur die: Es klingelt trotzdem in fast jedem Spiel. Einzig gegen Bielefeld hat Werder ein Spiel ohne Gegentor überstanden. Und wenn ein Gegentor fällt und die Dramaturgie des Spiels eine andere Strategie erfordert, reichen die Bordmittel immer noch nicht aus. Nicht mal gegen eine Mannschaft wie den VfB Stuttgart, deren Kernkompetenz nicht im Verteidigen liegt. Vor dem Spiel in Bremen hat sich der VfB acht Tore in drei Spielen eingefangen. In Bremen ließen sie insgesamt nur eine klare Torchance zu. Und das hatte nicht in erster Linie mit einer plötzlichen Leistungsexplosion zu tun, sondern mit Werders Defiziten. Florian Kohfeldts Mannschaft hat bereits längere Zeit Probleme beim eigenen Ballbesitz. Manchmal wirkt es fast so, als müsste der Trainer in seiner Arbeit wieder ganz von vorne beginnen. Die Auswahl an Offensivmöglichkeiten kann man sich als einen Werkzeugkoffer vorstellen. Bestenfalls ist der prall gefüllt mit allerhand Arbeitsgeräten für alle Arten von Problemen. In Bremen fehlen einige wichtige Geräte. Und jene, die vorhanden sind, liegen kreuz und quer in der Kiste. Und werden zum schlechten Ende auch noch falsch benutzt.

Probleme in der Offensive im Spiel gegen Stuttgart räumt Clemens Fritz ein, jedoch nur in einem Teil des Spielfelds. „Bis zum letzten Drittel haben wir es gut gemacht. Dann lag es teilweise an individuellen Entscheidungen, als der Ball auf die falsche Seite oder zum falschen Spieler gespielt wurde, der Laufweg nicht der richtige war.“ Ein grundsätzliches Problem, das Spiel aktiv gestalten zu können, sieht Fritz nicht: „Ich finde nicht, dass wir spielerisch große Probleme hatten. Ich habe bei uns klarer einen Spielplan erkennen können als beim VfB Stuttgart. In den entscheidenden Momenten – und das müssen wir uns ankreiden – waren die Stuttgarter effektiver.“

Fehler im tiefen Aufbau

Es sind immer wieder kleinere Fortschritte zu erkennen, sie bleiben allerdings Versatzstücke. Und aus unterschiedlichen Gründen fügen sie sich nicht zu einem stimmigen Bild zusammen. So hat Werder weiter größte Schwierigkeiten, sich im tiefen Aufbau an einfache Gebote zu halten. „Tiefe vor Breite“ ist ein gültiger Merksatz, trotzdem spielen Werders Innenverteidiger den Ball immer wieder schnell zum Außenverteidiger weiter, der dann den Angriff einleiten muss. Dabei wäre der Passwinkel aus dem Zentrum heraus günstiger. Und im besten Fall die Stellung des angespielten Mitspielers besser, weil er bereits in Spielrichtung zum gegnerischen Tor gewandt steht. Das ist dem Phlegma einzelner Spieler geschuldet, vielleicht auch fehlendem Mut. Die Angriffsaktion wird dadurch jedoch schon sehr schwierig, ehe sie so richtig begonnen hat.

Besonders sichtbar wird das in den Sekunden, nachdem Torwart Jiri Pavlenka in Ballbesitz gekommen ist. Das wäre eigentlich das Signal, die Staffelung sofort in die Breite ziehen. Also die Innenverteidiger weiter an die Außenlinie zu schieben und die Außenverteidiger etwas höher Richtung Mittellinie. Die beiden defensiven Mittelfeldspieler sollten vertikal versetzt stehen, um eine bessere Tiefenstaffelung zu ermöglichen. Oder, eine andere Variante, über den Innenverteidiger am anderen Innenverteidiger und am entfernten defensiven Mittelfeldspieler vorbei zwei Reihen auf den entfernten Außenverteidiger zu spielen. Es ist Innenverteidigern auch nicht verboten, mit dem Ball am Fuß den Gegner einfach mal anzudribbeln, wenn dafür Raum vorhanden ist. Dadurch lassen sich die Gegenspieler womöglich zu einer Reaktion verleiten. So bleibt man einigermaßen variabel und hält auch den Druck hoch.

Stattdessen fehlt das Gespür für Spielsituationen, für den richtigen Abstand zueinander und die richtige Position zur richtigen Zeit. Wenn sich die beiden defensiven Mittelfeldspieler dann wieder im Zentrum nahezu gegenseitig auf den Füßen stehen, fehlt es an Breite, um das Spiel auch mal schnell zu verlagern. Was wiederum zur Folge hat, dass die Dribbler im Kader, Milot Rashica oder Tahith Chong, nur sehr selten in Eins-gegen-eins-Situationen auf dem Flügel kommen. Das Resultat ist, dass die gefährliche Zone zentral vor dem gegnerischen Tor nicht genutzt wird. Und in den Rücken der Abwehr kommt Werder so auch nicht. Also segeln Flanken aus dem Halbfeld hinein auf einen Zielspieler, den es nicht gibt.

Ballbesitz wird als Spielphilosophie gesehen, als Weltanschauung. Dabei ist er nichts anderes als ein sehr nützliches Werkzeug, um Fußballspiele zu gewinnen. Keine Mannschaft kann zaubern, und sei sie noch so gut. Aber jede Mannschaft kann sich verbessern. Es ist Kohfeldts originäre Aufgabe, für diese Verbesserungen zu sorgen.