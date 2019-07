Optimal geht anders. Welchen besseren Zeitpunkt als eine Vorbereitung könnte es geben, um die eigene Abwehrarbeit zu optimieren. Dumm nur, wenn ein Großteil der Protagonisten dafür gar nicht zur Verfügung steht. Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp verabschiedeten sich schon vor dem Zillertal-Trip ins Krankenlager, in Österreich legten dann auch Theodor Gebre Selassie, Niklas Moisander und Ludwig Augustinsson immer wieder Pausen der Belastungssteuerung ein. Mit der Folge: In keinem einzigen Testspiel stand eine Viererkette auf dem Platz, die auch nur halbwegs nach Bundesliga aussah.

Immerhin: Mit Marco Friedl reiste verspätet ein Spieler an, der nicht nur ohne eigenes Zutun zum großen Profiteur wurde, sondern beim 1:1 gegen Darmstadt auch direkt zu überzeugen wusste. „Grundsätzlich macht Marco einen sehr guten Eindruck, er ist mit einer sehr guten Physis wiedergekommen und auch das Passspiel war gut“, sagte Trainer Florian Kohfeldt. „Man sieht, dass er dieses Testspiel auch gebraucht hat, ein-, zweimal war das Timing noch nicht so gut.“

Respekt vor Darmstadt

Ein wenig überraschend übernahm er gegen Darmstadt die Rolle von Niklas Moisander als linker Innenverteidiger. Auf dem Papier ist Friedl zwar erster Ersatzmann des Abwehrchefs, wird künftig aber erst einmal auf der Position daneben gebraucht werden. Florian Kohfeldt entschied sich dennoch anders. „Der Respekt gegen Darmstadt war derart vorhanden, dass ich es vermeiden wollte, dass wir hier mit drei oder vier Gegentoren untergehen“, sagte der Coach, der sich später aufgrund der hessischen Offensivqualität bestätigt fühlte. Dass sie zu keiner allzu großen Last wurde, lag auch an Marco Friedl.

Dessen muntere Reise nach Jerusalem durch die Viererkette, in der er sowohl auf beiden Außenbahnen als auch schon innen verteidigte, soll zeitnah ein Ende haben. „Ich bin eigentlich überhaupt kein Freund davon, da hinten so viel herumzuschieben“, sagte Kohfeldt. „Die Jungs haben mich in der Rückrunde aber eines Besseren belehrt. Egal, wo ich sie hingestellt habe, sie haben funktioniert.“ Für Marco Friedl gilt dennoch: „Grundsätzlich ist es mein Ziel, einem Spieler eine Sicherheit über eine Position zu geben. Momentan sehe ich ihn ganz klar auf der Position neben Niklas Moisander.“