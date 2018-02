Es ging ja gleich gut los damals, Mitte November. Hannover 96 war der erste Gast im Weserstadion, nachdem Florian Kohfeldt Werders Cheftrainer geworden war. 4:0 gewann Werder bei Kohfeldts Heimpremiere und das auf eine ziemlich berauschende und beeindruckende Art und Weise. Damit war der Ton für weitere Bremer Heimauftritte gesetzt. Und tatsächlich hat Werder seitdem wettbewerbsübergreifend kein Spiel im Weserstadion mehr verloren. Acht Spiele ohne Niederlage sind inzwischen zusammengekommen und ein Torverhältnis von 15:6. Dem Hannover-4:0 folgte ein 1:0 gegen Stuttgart, ein 2:2 gegen Mainz, ein 3:2 im Pokal gegen Freiburg, ein 1:1 gegen Hoffenheim, ein 0:0 gegen Hertha und vor dem Derbysieg gegen den HSV ein 3:1 gegen Wolfsburg. Das Weserstadion ist wieder eine Festung.

„Und das ist sehr, sehr wichtig und sehr gut“, sagt Sportchef Frank Baumann, „das Wissen um die eigene Heimstärke hilft einem sehr.“ Gut zu beobachten am Sonnabend im Nordderby. 0:0 stand es nach 86 Minuten, aber Werder spielte auf Sieg, obwohl an diesem Tag nicht viel zusammengelaufen war. „Aber mit dem Glauben daran und der Unterstützung der Fans ist es dann möglich, kurz vor Schluss so ein Spiel doch noch zu drehen“, sagt Baumann weiter. Ein Selbstläufer, das betont Baumann aber auch, ein Selbstläufer ist die neu gewonnene Heimstärke nicht. „Das muss man sich in jedem Spiel neu erarbeiten.“

Bis zum Saisonschluss Mitte Mai hat Werder dazu noch fünf Mal die Gelegenheit, Gäste im Weserstadion sind bis dahin der 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund.