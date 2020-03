Werder-Chef Klaus Filbry sieht große Veränderungen auf das Fußballgeschäft zukommen. (nordphoto)

Momentan kann kaum seriös vorhergesagt werden, was in der kommenden Woche passiert. Das weiß auch Klaus Filbry. Erst einmal stehe in der Corona-Krise ausschließlich die Gesundheit der Menschen im Vordergrund, betonte er. In seiner Funktion als Werders Vorsitzender der Geschäftsführung muss er dennoch schon weiter vorausplanen und Filbry denkt dabei in grundsätzlichen Dimensionen. „Mittel- und langfristig müssen wir uns die Frage stellen: Wie geht es mit dem Fußball weiter?“, sagte Filbry am Donnerstag in einem Mediengespräch. „Aufgrund von Corona wird sich unser Geschäft dramatisch verändern. Das betrifft aber nicht nur den Fußball, sondern die gesamte Wirtschaft und das gesamte Land. Darauf müssen wir uns als Bundesliga vorbereiten, und das geht nur als Gemeinschaft mit einem Solidaritätsgedanken.“

Der Werder-Chef appelliert im Vorfeld der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) am kommenden Dienstag also an den Zusammenhalt der Profiklubs. „Die aktuelle Situation erfordert ein Umdenken auf allen Ebenen. Für Vereine, die das brauchen, müssen kurzfristig Lösungen gefunden werden“, unterstrich Filbry. Ein Solidarfonds der Vereine könne ein Ansatz sein.

Vier Großklubs stellen Geld bereit

Einen Anfang machten der FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen. Die deutschen Champions-League-Starter stellen 20 Millionen Euro zur Verfügung. „Ziel ist es, in von der Corona-Krise ausgelösten Härtefällen Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga zu unterstützen", teilte die DFL am Donnerstag mit. Darüber, wer davon profitieren wird, entscheidet das DFL-Präsidium. Die vier Klubs verzichten auf ihren Anteil an noch nicht verteilten nationalen Medienerlösen in der kommenden Spielzeit. Dieser Betrag, der bei Anwendung des derzeitigen Verteiler-Schlüssels rund 12,5 Millionen Euro ausmachen würde, wird von den Vereinen noch einmal um rund 7,5 Millionen Euro aufgestockt.

Die Initiative der Großklubs dürfte in der gesamten Bundesliga positiv aufgenommen werden. Darüber hinaus wünscht sich Klaus Filbry „eine grundsätzliche Debatte über die Zukunft des Fußballs“. Der Werder-Chef erklärte: „Es wird definitiv weniger Geld im Kreislauf sein. Wir wissen heute noch nicht, wie sich der Transfermarkt entwickelt. Die Gehaltsspirale wird sich nach unten verändern. Es wird viele Herausforderungen für den gesamten Fußball geben, und am Ende des Tages kann man diese Herausforderungen nur meistern, indem man umdenkt und solidarischer wird.“ Weiter ins Detail gehen wollte Filbry nicht. Der SV Werder werde seine Gedanken zu dem Thema erst einmal in den entsprechenden Gremien vortragen.

Ein wichtiges Thema unter den Profiklubs wird aber sicherlich die Umverteilung der Fernsehgelder zugunsten kleinerer Vereine sein. Bislang bekommen die erfolgreichen Klubs auch am meisten Geld aus dem TV-Topf. St. Paulis Präsident Oke Göttlich, der ebenfalls Mitglied im DFL-Präsidium ist, hat sich im „Hamburger Abendblatt“ bereits für „die Gleichverteilung von Einnahmeströmen für diese Liga“ ausgesprochen.