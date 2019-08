Die DFL ist dabei, sich nach dem Rückzug von Liga-Präsident Reinhard Rauball in der Führungsebene neu zu ordnen. In diesem Zuge kandidierte Klaus Filbry, der bereits seit 2015 Mitglied des DFL-Präsidiums ist, als zweiter stellvertretender Sprecher. Im Rahmen der in Berlin stattfindenden Generalversammlung des DFL Deutsche Fußball Liga e.V. ist es am Dienstag nun zur Wahl gekommen - und Werders Vorsitzender der Geschäftsführung ist nicht gewählt worden. Filbry unterlag gegen seinen einzigen Mitbewerber Oliver Leki, Vorstand des SC Freiburg.

Die Spitzenposition übernimmt künftig Christian Seifert als Sprecher des DFL-Präsidiums, sein erster Stellvertreter ist Peter Peters von Schalke 04.