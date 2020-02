Klaus Filbry ist seit 2010 für Werder tätig. (nordphoto)

Es ist ein Jubiläum, das im Trubel um die sportlich schwierige Situation untergegangen ist. Rund zehn Jahre ist es her, dass Klaus Filbry den Posten des Geschäftsführers bei Werder übernahm, im Januar 2010. Dieser Dekade werden weitere Jahre folgen. Der Klub setzt in der Geschäftsführung auf Kontinuität: Filbry verlängerte seinen Ende des Jahres auslaufenden Vertrag vorzeitig. Zum 1. Juli beginnt der neue Kontrakt und er läuft er bis Ende Juni 2024.

„Der Aufsichtsrat ist sehr zufrieden mit der Arbeit von Klaus Filbry„, sagt Marco Bode, Vorsitzender des Gremiums, zu diesem Schritt. Und er fügt einen weiteren Grund an: „Kontinuität ist wichtig auf dieser Position.“ Die Abstimmung im sechsköpfigen Gremium über die Verlängerung soll einstimmig erfolgt sein.

Perfekt gemacht ist der Vertrag schon seit Längerem. Das hat einen Grund: Bestandteil einer Vertragsklausel war, 15 Monate vor Ablauf des noch laufenden Kontrakts Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung aufzunehmen. Das ist im Herbst vergangenen Jahres fristgerecht geschehen. „Es waren gute Gespräche„, wie Bode bestätigt. „Danach hat der Aufsichtsrat entschieden, den Vertrag zu verlängern.“

Anfang November wurde das neue Arbeitspapier unterschrieben. Gültig ist es, wie bereits der noch laufenden Vertrag, für die erste und zweite Bundesliga. Allerdings würde im Fall des Abstiegs eine signifikante Kürzung des Gehalts erfolgen. Wie bei den anderen Mitgliedern der Geschäftsführung und der Spieler. Dass der Aufsichtsrat die Entscheidung im November nicht offiziell bekanntgegeben hat, lag an der sportlich schlechten Situation. Es sollte ein besserer Zeitpunkt gefunden werden. Geplant war zunächst, die Verkündung im Trainingslager auf Mallorca Anfang Januar nachzuholen. Da die Krise zu dem Zeitpunkt aber noch schwerwiegender war, wurde der Zeitpunkt wieder verschoben. Erst jetzt hat Werder die Verlängerung offiziell bestätigt.

Filbry, der seit dem Abschied Klaus Allofs' im Herbst 2012 auch den Vorsitz der Geschäftsführung übernommen hat, führt den Verein in eher zurückhaltender Art. Er ist kein Typ wie Borussia Dortmunds Hans-Joachim Watzke, der Gegner mitunter verbal angeht und ein deutliches Sendungsbewusstsein hat. Das kommt nicht bei jedem gut an und sorgt dafür, dass es – speziell in schlechten Phasen – verstärkt Kritik aus dem Umfeld gibt. Zu unscheinbar sei der Boss, heißt es dann.

„Wir wollen Klaus nicht anders haben als er ist", sagt Bode, mit diesem Vorwurf konfrontiert, und verweist auf eine klare Rollenverteilung in der Außendarstellung. Frank Baumann ist zuständig für den Sport, bei Filbry sei es die kaufmännische Seite mit Marketing und Vertrieb. Und in diesem Bereich leiste der 53-Jährige hervorragende Arbeit: „In herausfordernden wirtschaftlichen Situation hat er den Verein konsolidiert", sagt Bode. „Klaus macht einen sehr guten Job."