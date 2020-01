Benjamin Goller erlitt eine Fleischwunde. (nordphoto)

Es war die übliche Einheit nach einem Spiel. Die Reservisten und die Einwechselspieler übten am Montagvormittag etwas mehr als eine Stunde lang, doch am Ende standen kaum noch Akteure auf dem Platz. Sebastian Langkamp und schließlich auch Benjamin Goller mussten die Einheit vorzeitig beenden. Beide wurden per Golfcart in die Kabine gebracht, und angesichts der nicht enden wollenden Bremer Verletzungsmisere musste Schlimmeres befürchtet werden. Am Nachmittag teilte Werder dann mit: Langkamp habe lediglich einen Schlag auf das Knie abbekommen, Goller habe eine Risswunde am Knie erlitten.

Schwerwiegende Verletzungen liegen demnach also nicht vor. Wann beide wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können, wird laut Verein aber erst am Mittwoch entschieden. Gollers Fleischwunde musste mit vier Stichen genäht werden. Nach der Gelbsperre von Außenverteidiger Marco Friedl hat der Youngster am kommenden Sonnabend in Augsburg durchaus Chancen auf die Startelf, sofern die Wunde denn gut verheilt. Offensivmann Goller kann nämlich auch als Rechtsverteidiger vor einer Dreierkette agieren.

Langkamp, der zuletzt nicht mehr zum Einsatz kam, hatte über Schmerzen im linken Knie geklagt, nachdem er im Training einen Schuss abgeblockt hatte. Mannschaftsarzt Dr. Daniel Hellermann untersuchte den Verteidiger und konnte nach Vereinsangaben Entwarnung geben. Allerdings müsse nun noch abgewartet werden, ob Langkamps Knie in den kommenden Tagen eine Reaktion auf den Schlag zeige.