Der Weg von Milot Rashica zu alter Stärke ist ein weiter.

Immer wieder schallte das Lob von der Trainerbank Richtung Milot Rashica. Auch nach Aktionen, die eigentlich keine waren, die das unbedingt verdient gehabt hätten. Einfach nur, weil der Laufweg stimmte oder das Defensivverhalten passte. „Very good, Rocket!“ – dieser Ruf wurde von Florian Kohfeldt am Sonnabend im Spiel gegen den SC Freiburg fast schon inflationär häufig eingesetzt. Dabei war Rashicas Leistung bei seinem ersten Startelf-Einsatz in der Bundesliga seit Ende November oberflächlich betrachtet nichts Besonderes gewesen. Fünf Abschlüsse, kein Tor – der 24-Jährige gab sich am Tag danach in einem Sponsoren-Talk selbstkritisch: „Ich muss noch etwas selbstbewusster am Ball werden. Ich habe lange nicht gespielt, und das fehlt mir.“

Sein Trainer war dennoch sehr zufrieden gewesen mit dem 90-Minuten-Einsatz des Angreifers. Was schon während des Spiels an den Belobigungen zu erkennen war. Die hatten allerdings auch einen psychologischen Hintergrund. „So ein Stürmer muss auch mal Wege machen, um Räume freizuziehen für andere – dann kriegt er ein Lob von mir. Das ist wichtig fürs Spiel, ist aber nicht die natürliche Belohnung wie ein Tor. Dann muss das Lob auf einem anderen Weg kommen, dann mache ich das eben“, erklärte Kohfeldt, der sich auch über Rashicas Arbeit gegen den Ball freute: „Milot ist keiner Defensivaktion aus dem Weg gegangen.“

Mit den Streicheleinheiten will Werder einen Spieler, der bei der Bewältigung der finanziellen Krise ein Hauptdarsteller werden soll, natürlich möglichst schnell wieder möglichst stark machen. Erstens, um den Klassenerhalt so schnell wie möglich klar zu machen. Zweitens, um für ihn im Sommer so viel Geld wie möglich zu bekommen. Die Eingewöhnung nach seiner wochenlangen Pause wegen einer Oberschenkelverletzung ist spätestens seit Samstag abgeschlossen, ab sofort dürfen wieder höchste Erwartungen an den Kosovaren gestellt werden.

Die Frage, ob Rashica diese Erwartungen gegen Freiburg schon erfüllt hat, muss mit einem Ja mit klaren Einschränkungen beantwortet werden. Bei den Abschlusschancen fehlten noch Entschlossenheit und Genauigkeit, und den vollen Speed hat der Hoffnungsträger auch noch nicht wieder zurück. Aber Coach Kohfeldt bescheinigte ihm zurecht, „ein wirklich sehr engagiertes Spiel gemacht“ zu haben. Was auch an den auf dem Platz zurückgelegten 11,7 Kilometern abzulesen war – kein anderer Spieler lief mehr.

„Er hat viele Wege gemacht und hatte auch ein, zwei Situationen, in denen man sein Potenzial gesehen hat. Das hat auch kein anderer Spieler auf dem Platz, inklusive Freiburg“, meinte Kohfeldt und wiederholte eine Einschätzung, die er schon nach Rashicas erstem Auftritt nach der Verletzungspause abgegeben hatte: „Ich habe den Konjunktiv schon damals weggelassen und lasse ihn auch noch mal weg: Milot wird eine sehr gute Rückrunde für uns spielen. Und dann wird es noch mal auffälliger, wenn er sein Tor macht.“