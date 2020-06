So gehen die Bayern das Spiel in Bremen an

Flick denkt noch nicht an die Meisterfeier

dpa

Nach dem Spiel gegen Werder übernachten die Bayern in Bremen und fliegen dann zurück nach München. Möglich, dass ihre Meisterfeier an der Weser steigt, doch daran will Trainer Hansi Flick noch nicht denken.