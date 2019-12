Bei Bayern im Rampenlicht: Trainer Hansi Flick will die letzten drei Hinrundenspiele gewinnen, also auch gegen Werder. (dpa)

Welcher Trainer hat diesen Satz vor dem Spiel Bayern München gegen Werder Bremen gesagt? „Aufgrund unserer Personalsituation bin ich schon sehr froh, dass jetzt bald Pause ist."

Richtige Antwort: Hansi Flick! Denn nicht nur Werder ist von Verletzungspech und Ausfällen geplagt, auch der auf Platz sieben abgerutschte Deutscher Meister kann personell nicht aus dem Vollen schöpfen. Für das Spiel gegen Werder muss Flick auf zahlreiche Spieler verzichten. Corentin Tolisso hat sich erneut aufgrund muskulärer Probleme abgemeldet. Dazu kommt nach dem Tottenham-Spiel der am Knie verletzte Kingsley Coman. Abwehr-Allrounder Javi Martínez muss seine Gelb-Rot-Sperre aus dem Gladbach-Spiel absitzen. Und die Langzeitverletzten Hernandez (Teilruptur am Sprunggelenk) und Süle (Kreuzbandriss) fehlen ohnehin. Dafür werden einige Talente aus der U23 in Bayerns Kader rücken. Immerhin: David Alaba steht nach einer leichten Beckenstauchung gegen Bremen wieder zur Verfügung.

Flick: Lob für Werder

Vor dem Duell am Sonnabend (15.30 Uhr) hat sich Flick sehr respektvoll über den Gegner geäußert: „Bremen beherrscht viele Systeme und will Fußball spielen.“ Den Fokus möchte der Bayern-Trainer nach zwei völlig unverdienten Bundesliga-Niederlagen in Folge aber auf die eigene Mannschaft richten: „Wir müssen konzentriert zur Sache gehen. Wir wollen das Jahr mit drei Siegen beenden. Es ist nicht einfach, aber wir haben uns das vorgenommen.“