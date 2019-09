Werders Abwehrarbeit hat in den vergangenen Tagen für reichlich Diskussionsstoff gesorgt. Ehe es in der Bundesliga wieder um Punkte geht, legen die Bremer daher ein Testspiel ein, um weiter am eigenen Defensivverhalten, aber auch der eigenen Abschlussstärke zu arbeiten. Trainer Florian Kohfeldt bittet seine Profis am Donnerstag, 5. September, zu seiner Partie gegen den Zweitligisten Hannover 96 auf den Rasen.

Fans können sich die Reise in die niedersächsische Landeshauptstadt jedoch sparen. Zu der Begegnung im Eilenriedstadion sind keinerlei Zuschauer zugelassen, auch Medienvertreter erhalten keinen Zutritt.