Mit neun Punkten aus sechs Spielen steht der VfL Wolfsburg zwei Zähler und zwei Plätze hinter Werder. Nicht nur aufgrund der Tabellensituation erwartet VfL-Coach Bruno Labbadia ein enges Match zwischen Werder und seiner Mannschaft. Das sagte er am Donnerstag bei der Spieltags-Pressekonferenz.

„Werder ist gut drauf, sie wollen international spielen. Ich erwarte, dass es ein sehr intensives und technisches Spiel wird. Beide Mannschaften können offensiv spielen. Wir freuen uns auf das Spiel“, sagte der 52-Jährige. Vor einem Ex-Wolfsburger hat Labbadia besonderen Respekt: „Max Kruse ist ein wichtiger Spieler für Werder. Er bringt viel Energie mit.“ Aber Bremen habe auch viele weitere gute Spieler, die beim Gegner für Unruhe sorgen können, ergänzte er.

Zwei Spieler, die Kruse im Idealfall stoppen sollen, sind derzeit angeschlagen – Jerome Roussillon und Ignacio Camacho. „Jerome ist beim Training ins Tor hineingerutscht, als er eine Situation klären wollte. Dabei ist er im Tor hängen geblieben. Ich hoffe aber, dass er am Donnerstag wieder trainieren kann.“ Auch bei Camacho steht noch nicht fest, ob er gegen Werder spielen kann. „Camacho musste am Mittwoch das Training abbrechen. Er hat bei einer falschen Bewegung die Adduktoren gespürt. Wir haben ihn sofort reingeschickt, weil er kein gutes Gefühl hatte“, erklärte Labbadia. Man müsse nun abwarten, wie es sich bei dem Spanier entwickle. Definitiv ausfallen werde Admir Mehmedi, sagte der VfL-Coach. Der Schweizer könne wegen einer Wadenblessur nicht spielen.

Auch an seine Zeit bei Werder erinnerte sich Labbadia zurück. „Werder ist ein spezieller Verein. Ich hatte damals schon bei Köln und Bayern gespielt, aber in Bremen laufen die Uhren anders. Werder ist beschaulich“, erklärte der 52-Jährige. Dann machte Labbadia noch einen Schwenk in die Gegenwart: „Die Zuschauer sind extrem positiv und stehen hinter der Mannschaft.“ Auch Florian Kohfeldt lobte der Wolfsburg-Trainer: „Er macht gute Arbeit, passt da gut rein. Bis auf Freitag wünsche ich ihnen immer das Beste“, sagte der ehemalige Stürmer, der von 1996 bis 1998 für Werder auf Torejagd ging.

