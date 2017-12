Dortmunds Sokratis (rechts) legte zuletzt ein schlechtes Abwehrverhalten an den Tag. (nordphoto)

Werder bekommt in Dortmund einen Gegner vorgesetzt, der zwar immer noch über eine überragende individuelle Klasse verfügt, in der Defensive aber weiterhin sehr verwundbar ist.

Das Wichtigste in Kürze:

- Dortmunds Systemumstellung greift nur bedingt

- Dortmunds Verteidiger haben Probleme bei der Gefahrenerkennung

- Werder muss den Raum hinter der Abwehrkette anspielen

- Die Rückkehr zur Dreierkette gäbe Werder eine gute Defensivstruktur

Das Spiel gegen den Ball:

Dortmunds Probleme in der Defensive waren bereits zu Beginn der Saison erkennbar, schlugen aber erst mit einiger Verzögerung durch. Dann allerdings auf brachiale Art und Weise. Zwar betonte Trainer Peter Bosz immer wieder, dass die vielen Gegentreffer nicht auf die grundlegende Ausrichtung und die Grundordnung zurückzuführen seien, änderte seine Ausrichtung und die Grundordnung dann vor einigen Wochen aber doch.

Bosz hat das 4-3-3 vorerst zu den Akten gelegt und mit ihm das extrem hohe Verteidigen sowie das dogmatisch gepflegte und geforderte Gegenpressing in höchsten Zonen. Stattdessen agierte die Mannschaft in den letzten Partien mit einer Fünferkette gegen den Ball in einem 5-2-3, das deutlich tiefer und zurückhaltender interpretiert wurde als in den Spielen davor.

Damit milderte die Borussia zwei seiner Kardinalprobleme: die Restverteidigung und die Absicherung. Durch die tiefer postierte Abwehrkette ist der Raum im Rücken der Innenverteidiger nicht mehr so groß und kann vom Gegner nicht mehr so leicht bespielt werden. Das Gegepressing wird nicht mehr nach jedem Ballverlust praktiziert, weshalb die großen Schwierigkeiten beim Durchsichern nicht mehr so häufig zu sehen sind. Stattdessen fällt die Mannschaft mittlerweile auch mal zurück, wenn die Aussicht auf einen Ballgewinn durch Gegenpressing nicht besonders hoch ist.

Mannschaftstaktisch haben sich einige Dinge beim BVB verbessert, gruppen- oder individualtaktisch bleiben aber größte Baustellen. Die Gefahrenerkennung der Spieler in der Innenverteidigung ist weiterhin katastrophal. Gerade der vermeintliche Abwehrchef Sokratis hat enorme Probleme mit dem peripheren Sehen und beim Vordecken, wenn er also aus seiner eigentlichen Position heraustritt, um riskant ein Zuspiel abzufangen oder einen Gegner zu stellen - ohne dass er dabei von einem Mitspieler entsprechend abgesichert wird.

Dieses grundsätzliche Problem ist auch bei allen anderen Innenverteidigern zu erkennen, ebenso bei dem einen oder anderen Mittelfeldspieler. Es fehlt weiter an der dauerhaften Aufmerksamkeit und Sensibilität für diese Situationen, die dann in den Phasen des doch wieder höheren Aufrückens eine permanente Gefahr für das eigene Tor sind.

Das Spiel mit dem Ball:

Dortmund hat sehr viele verletzte Spieler zu beklagen, zuletzt erwischte es Maximilian Philipp und Gonzalo Castro, die sich zu unter anderem Mario Götze, Marco Reus und Lukasz Piszczek gesellten. Und trotzdem steht immer noch eine überragend besetzte Mannschaft auf dem Platz.

Durch die veränderte Grundordnung und Ausrichtung haben sich auch die offensiven Abläufe verändert. Die Intensität hat in allen Mannschafsteilen gelitten, das Ballbesitzspiel ist nicht mehr so dominant. Geblieben ist die Geschwindigkeit im Umschalten nach Ballgewinn. Aber durch das verhaltenere Gegenpressing kommt die Mannschaft nicht mehr so oft in diese Spielsituationen.

Der BVB verfügt über sehr feingliedrige Mittelfeldspieler im Zentrum, die allesamt ungemein ball- und passsicher sind. Entsprechend wird versucht, das Spielfeld in der Positionierung der äußeren Mittelfeldspieler und Angreifer breit und tief zu halten und mit einer ruhigen Ballzirkulation den Gegner auszuspielen. Die Flügelangreifer rücken dafür immer wieder in die Halbräume ein, hinter den gegnerischen Achtern, um als Anspielstation zu dienen und die Angriffe von dort aus weiterzuentwickeln.

Dortmund arbeitet gern mit Überladungen und Positionswechseln auf den Flügeln, die zu erwartenden Außenbahnspieler Marcel Schmelzer und Jeremy Toljan gehen dann mit Druck in die Offensive. Die Positionswechsel aller Angreifer sollen Passlinien öffnen für tiefe Zuspiel auf Pierre-Emerick Aubameyang, der gerne an der Abseitslinie lungert oder sich kurz für ein Anspiel anbietet, um dann explosiv den Weg in die Tiefe zu suchen.

Das sind Werders Chancen:

Aus Bremer Sicht bietet sich an, die Dortmunder Grundordnung zu spiegeln und damit klare Mannorientierungen herzustellen. Der BVB hatte gegen Gegner mit diesem Defensivplan in dieser Saison allergrößte Probleme. Dafür müsste Florian Kohfeldt aber wie zuletzt in Leipzig wohl wieder weggehen vom 4-3-3 und auf eine Dreier- beziehungsweise eine Fünferkette und das 5-3-2 umstellen.

Das 5-2-3 hätte auch bei einer Dortmunder Rückkehr zum 4-3-3 einen Vorteil: Eine solche Formation würde den BVB vor Zuordnungsprobleme stellen. Die Flügelverteidiger stünden dann zwischen Dortmunds Außenstürmer und Außenverteidiger, die Achter zwischen Außen- und Innenverteidiger.

Der größte Angriffspunkt im Spiel mit dem Ball bleibt der Raum hinter Dortmunds Abwehrkette. Gerade in etwas unübersichtlichen Spielsituationen im Mittelfeld oder bei Aufrückmomenten des BVB ist der Ball hinter die Restverteidigung zu schlagen. Sobald Dortmund keinen Druck auf den Ball bekommt im Mittelfeld, ist ein Pass hinter die Abwehrkette immer eine Lösung - und mit Kruse und Bartels gäbe es auch die entsprechenden Abnehmer, die aus der Tiefe mit Tempo einlaufen.

Die Vorgabe, im Gegenpressing eng an den Gegenspielern zu sein und den Ball als zentralen Bezugspunkt so schnell wie möglich zu umkreisen, führt bei dem einen oder anderen Dortmunder zu den erwähnten Wahrnehmungsproblemen. Und dazu, dass ein simpler Pass in den Rücken immer wieder für große Überraschungsmomente sorgt.

Eine Spezialaufgabe könnte für die Bremer Innenverteidiger interessant sein: Durch ein mutiges Andribbeln kann Dortmunds mannorientiertes Verteidigen aufgebrochen und schnell ein Entscheidungszwang der Mittelfeldspieler hergestellt werden. Die aufgehenden Räume gilt es schnell zu besetzen und zu bespielen.

Das zwar spielstarke, aber wenig robuste Dortmunder Mittelfeld könnte mit Werders Dampfmachern im Zentrum Probleme bekommen. Werder hat dort mit Philipp Bargfrede, Thomas Delaney und Maximilian Eggestein klare Dynamikvorteile.