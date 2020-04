Herr Di Santo, die Corona-Pandemie zwingt die Welt zur Auszeit. Wie geht es Ihnen in Brasilien?

Di Santo: Mir geht persönlich geht es gut. Ich bin Zuhause wie jeder andere auch, hier gelten die Quarantäne-Bestimmungen. Alle Menschen sind angehalten, gut aufzupassen und sich an die Regeln zu halten. Im Supermarkt muss der Abstand eingehalten werden, das klappt sehr gut.

In der Bundesliga darf in Kleingruppen bereits wieder trainiert werden. Wie ist das bei Ihrem Klub Atletico Mineiro?

In Brasilien läuft die Saison bis zum Dezember. Aufgrund der Corona-Krise wurde jetzt der Urlaub von Dezember vorgezogen, ich habe also jetzt frei bis zum 30. April. Im Klub gibt es derzeit kein Training, das Gelände ist geschlossen. Jeder Spieler arbeitet für sich. Ich habe mir verschiedene Fitness-Geräte gemietet und mache damit das best mögliche Training, das Zuhause möglich ist

In Deutschland verzichten einige Profis zumindest auf Teile ihres Gehalts, um ihre Klubs finanziell zu entlasten. Gibt es das in Brasilien auch?

Jeder Verein hat verschiedene Entscheidung getroffen. Bei Atletico Mineiro verzichten wir Spieler auf 25 Prozent unserer Gehalts, so lange die Quarantäne-Bestimmung in Brasilien gelten.

Wie geht es Ihnen sportlich bei Mineiro?

Ich bin in eine der größten Klubs hier in Brasilien, Mineiro ist schon ein toller Klub. Und es macht Spaß, für Atletico zu spielen. Da ich meistens meine Karriere in Europa gemacht habe ist für mich jetzt ist für mich der Wechsel ein bisschen drastisch. Aber ich nehme das ganz positiv auf, ich lerne vielen neuen Sachen. Es ist ein ganz anderer Fußball als in Europa, ich versuche mich langsam daran zu gewöhnen. Mir fehlt der europäische Stil, trotzdem bin ich stolz, für Atletico Mineiro zu spielen.

Sie sind mit 18 Jahren zum FC Chelsea gewechselt und haben fast Ihre ganze Karriere in Europa gespielt. Was sind die Unterschiede zur brasilianischen Liga?

Der Rhythmus des Spiel, die Pause, ist anders als in Europa. Und von Stadions her ist auch klar. Was die Schnelligkeit angeht, ist es vergleichbar. Hier gibt mehr Pause am Spiel, beim Attacke, aber trotzdem intensiv.

Wie verfolgen Sie aus Südamerika die Bundesliga?

Über die sozialen Netzwerke und Zeitungen bin ich richtig gut informiert. Ob Twitter oder Instagram, ich bekomme alles mit, was in Deutschland wichtig ist. Und im Fernsehen ist hier auch einiges aus der Bundesliga zu sehen.

Dann wissen Sie, dass eines der größten Bremer Probleme darin besteht, dass die Mannschaft keine Tore erzielt?

Ich habe natürlich gesehen, dass Werder Davie Selke zurück geholt hat, weil Tore benötigt werden. Ich habe mich darüber gefreut weil ich mit ihn gespielt habe, und wir haben zusammen eine Saison gespielt. Ich denke er hat jetzt mehr Erfahrung gesammelt, Man sollte ihm mehr Zeit geben und geduldig sein. Es dauert, bis wieder bessere Ergebnisse erzielt werden. Selke zu holen, war eine gute Entscheidung – jetzt fehle nur noch ich!

Sie haben Erfahrung mit Selke als Sturmpartner. Wie haben Sie miteinander harmoniert?

Das stimmt, wir haben viel zusammen gespielt. Manchmal hat einer von uns alleine als 9 gespielt. Unsere Qualitäten sind ähnlich: groß, kopfballstark, physisch starke Spieler. Als wir zusammen gespielt haben war es schwer für den Gegner, solche Stürmertypen zu verteidigen da wir große Stürmer sind, und mit gute Technik arbeiten. So war es auch bei Davie und mir. Ich glaube, wir haben eine gutes Paar abgegeben trotz des unterschiedlichen Alters.

Claudio Pizarro beendet seine Karriere, Milot Rashica steht vor einem Wechsel. Wäre es ein guter Moment, Sie zurück zu Werder zu holen?

Ja, hoffentlich. Wenn Gott es will! Ich habe es immer gesagt, das ich mit Bremen eine besondere Verbundenheit habe. Das war meine erster Verein in Deutschland, auch als ich bei Schalke war und gefragt wurde, habe ich immer gesagt, dass Bremen mein Klub ist – auch wenn ich Profi bin und für den Verein, bei dem ich aktuell spiele, alles gebe. Deswegen wäre es für mich eine Freude, zurück zu Werder zu kommen. Auch wenn der damalige Abschied nicht schön war, hatte ich immer im Hinterkopf, nach Bremen zurück zu kommen.

Sie waren zwei Jahre, von 2013 bis 2015 in Bremen. Mit welchen Gefühlen denken Sie an diese Zeit zurück?

Die Erinnerungen sind die besten. Wir hatten eine tolle Mannschaft aufgebaut und waren 2015 ganz kurz davor, uns für Europa zu qualifizieren. Am Ende fehlte uns ein Sieg im letzten Spiel in Dortmund, wenn ich mich richtig erinnere, das leider wir verloren haben. Um ein oder zwei Punkte verpassten wir die Qualifikation für die Europa League. So sind die Erinnerung sehr schön, an die Mannschaft, den Klub und für mich persönlich.

Sie jetzt 31 Jahre, für einen Fußballer ist das heutzutage schon fast alt. Trauen Sie sich die Bundesliga noch einmal zu?

Ich fühle mich immer noch jung. Und fit auch. In meiner Karriere hatte ich Gott sei Dank keine einzige schwere Verletzung, das spielt eine große Rolle. Physisch fühle ich mich sehr gut, in diesen Fall habe ich ein Plus. Ich bin in einem wirklich guten Zustand. Das ermöglicht eine längere Karriere. Heutzutage gibt es viele Möglichkeiten, eine Karriere zu verlängern.

Gibt es etwas, dass Sie besonders vermissen an Deutschland und der Bundesliga?

Alles!

Ein bisschen genauer vielleicht?

Es ist eine Liga, in der ich mich wohl gefühlt habe, ich habe sie sehr geliebt. Deswegen habe eine besonderes Verbindung mit dem Land, mit den Leuten. Ich vermisse wirklich Vieles, weil ich die meiste Zeit meiner Karriere in Deutschland gebracht habe. Ich vermisse sogar das deutsche Wetter – hier in Brasilien ist es so heiß, das bin ich nicht gewohnt. Europa hat mich eben sehr geprägt, weil ich so lange dort war.

Haben Sie noch Kontakt zu Werder?

Mit Claudio (Pizarro; Anm. d. Red.) habe wir eine gemeinsame Whatsapp-Gruppe. Da sind nicht nur Fußballer dabei, auch gemeinsame Freunde. Und vor kurzem habe ich mit Theo (Gebre Selassie; Anm. d. Red.) gesprochen, wie die Lage bei Werder ist, wie es mit der Quarantäne läuft. Ich bin in Kontakt und immer gut informiert.

Als Sie Werder 2015 verlassen haben, geschah das sehr kurz vor Saisonbeginn. Viele Fans haben Ihnen das übel genommen. Wie, denken Sie, würden Sie in Bremen empfangen werden?

Damals haben wir intensiv mit Werder verhandelt, um meinen Vertrag in Bremen zu verlängern. Meine Priorität lag bei Werder. Bis zum letzten Moment habe ich auf eine Einigung mit Bremen gewartet, aber wir konnten uns nicht einigen. Trotzdem hatte es keine wirtschaftlichen Gründe, warum ich damals gewechselt bin. Ich wollte für mich eine andere Herausforderung, ich wollte im europäischen Wettbewerb spielen, und Schalke hat mir das damals ermöglicht. Fußball ist letztlich eine Arbeit wie jeder andere, wo man sich immer beweisen möchte, wo man versucht, immer mehr zu erreichen. Natürlich waren die Menschen verletzt, als ich gegangen bin. Das sie verletzt waren, zeigt, dass ich eine wichtige Rolle gespielt habe. Das macht mich glücklich und stolz!

Werder hat nicht viel Geld. Ihr Vertrag läuft bis zum Ende des Jahres. Wissen Sie, zu welchen Bedingungen Sie wechseln können?

Das stimmt, mein Vertrag läuft bis zum Dezember. Als ich 2013 nach Bremen gewechselt bin, war ich ablösefrei. Beim Verkauf zwei Jahre später an Schalke hat Werder sechs Millionen Euro an Ablöse verdient – daran sollten die Leute auch denken. Ich habe bei Werder nicht viel verdient und denke, es war ein gute Geschäft für den Verein. Auch wenn die Summe nicht so groß war, haben sechs 6 Millionen Euro dem Verein damals geholfen. Hoffentlich kann sich das noch mal wiederholen: Ende Dezember wäre es dieselbe Situation, dann bin ich ablösefrei.

Und wissen Sie, was Sie bei einem Wechsel im Sommer kosten würden?

Das ist eine Entscheidung des Managements von Atletico Mineiro, mit ihnen müsste Werder sich einigen.

Es könnte sich also lohnen, wenn Frank Baumann Sie anruft?

Einen Anruf von Frank Baumann zu bekommen, ist immer willkommen. Ich habe sehr gute Erinnerungen an Frank. Zu meiner Zeit war er Assistent der Geschäftsführung, und wir haben uns gut verstanden.