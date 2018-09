An die gute Laune am Osterdeich hat man sich bei Werder in diesem Sommer bereits gewöhnt. Auch die "große Zufriedenheit mit seiner Arbeit", mit der Aufsichtsrats-Chef Marco Bode die Vertragsverlängerung mit Frank Baumann begründet, war allseits bekannt. Kein Wunder: Vertragsverlängerungen mit Leistungsträgern wie Ludwig Augustinsson oder Jiri Pavlenka sowie namhafte Transfers wie der von Davy Klaassen oder Nuri Sahin hatten über die letzten Wochen zu einer grün-weißen Euphoriewelle beigetragen, die Werders Sportchef ganz entscheidend mitzuverantworten hatte.

Entsprechend wenig Bedenkzeit brauchten beide Seiten, um sich auf eine Ausdehnung der Zusammenarbeit bis 2021 zu einigen. "Es waren sehr offene, transparente Gespräche", eröffnet Bode. "Wenn beide Seiten gar nicht pokern wollen, sondern sich versichern, dass sie ein gemeinsames Ziel haben, ist es natürlich leichter." Baumann, seit 1999 mit der Ausnahme von einem Jahr der Werder-Abstinenz stets Teil des Vereins als Spieler oder Funktionär, ist in Bremen also noch nicht fertig.

Ungeachtet der harmonischen Verhandlungen darf Baumann sich wohl auch über eine Gehaltserhöhung freuen. "Frank kann trotzdem gut verhandeln", betont Bode vielsagend. "Wir haben versucht, die Erfahrungen der letzten zwei Jahre angemessen in den Vertrag einzubringen."

Fokus auf die Zukunft

Auch deswegen dürfte es Werders Sportchef wohl leicht gefallen sein, seine Unterschrift unter den neuen Vertrag zu setzen. "Ich musste nicht lange überlegen", erklärt Baumann. Dass er länger bleiben würde als wie ursprünglich vorgesehen bis 2019, hatte der 42-Jährige ohnehin vermutet: "Bei Antritt damals war mir schon klar, dass der Job eine gewisse Kontinuität benötigt.

Bei aller grün-weißer Glückseligkeit anlässlich seiner Verlängerung lässt Baumann allerdings auch nicht unerwähnt, dass sich seine Arbeit noch durch Erfolg rechtfertigen müsse: "Wir haben ein stabiles Fundament gebaut", bilanziert Werders Sportchef. "Das Haus muss jetzt die nächsten Jahre entstehen." In den vergangenen Jahren folgte auf die Aufbruchsstimmung schnell die Ernüchterung. Was den nächsten Schritt anbetrifft, gibt sich Baumann diesmal aber durchaus optimistisch: "Wichtig ist, dass der Weg stimmt und wir unsere Philosophie beibehalten."