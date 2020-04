Gegenbeispiel zur Bundesliga

Französische Fußball-Liga vor Saisonabbruch

dpa

Die Bundesliga will im Mai wieder spielen. In der französischen Ligue 1 steht dagegen der Saisonabbruch wegen der Coronavirus-Pandemie bevor. Sie wäre die erste Top-Fünf-Liga in Europa, die diesen Schritt geht.