Noch wird geurlaubt, demnächst geht es für Werders Profis aber darum, sich optimal auf eine ganz eng getaktete Saison vorzubereiten. (nordphoto)

Eigentlich hätte es einer dieser pickepackevollen Fußball-Sommer werden sollen. Am vergangenen Wochenende wäre die Europameisterschaft zu Ende gegangen, in nur wenigen Tagen der erste Anpfiff bei den Olympischen Spielen ertönt. Oder anders gesagt: Ohne das Coronavirus hätten viele Profitrainer wieder einmal mehrgleisig bei der Vorbereitung ihrer Mannschaft fahren müssen. Das fällt nun weg. „Einen Vorteil, den wir dieses Jahr definitiv haben werden, ist der, dass es keine Turniere und Länderspielabstellungen gibt. Alle Spieler, die zum Kernkader von Werder gehören, werden also da sein“, freut sich auch Florian Kohfeldt. Eine Sorge weniger, viel einfacher wird die ganze Angelegenheit deshalb für die Bremer aber noch lange nicht.

Und das liegt auch am selbstkritischen Auftritt, den Kohfeldt kürzlich hingelegt hat. Als es um Werders Saisonanalyse ging, sprach er sehr offen über seine eigenen Fehler – vor allem über die viel zu hohen Ambitionen, die er im vergangenen Sommer hatte. „Die Trainingssteuerung und die daraus resultierende Überbelastung, die wir festgestellt haben, liegt in letzter Konsequenz bei mir“, sagte der 37-Jährige. „Die Trainingssteuerung insbesondere der Vorbereitung darf mir als verantwortlicher Trainer so nicht mehr passieren. Sie war getrieben von einem Ehrgeiz, den athletischen Status der Mannschaft zu verbessern, und der Annahme, dass die Mannschaft dazu bereit war. Sie war es nicht – und der Fehler liegt bei mir.“

Ganzen Trainingsblock gestrichen

Es ist also wenig überraschend, dass die Bremer Profis demnächst auf einem korrigierten Kurs die Vorbereitung bestreiten. Florian Kohfeldt hat sich bereits seine Gedanken gemacht und erste Details verraten. „Wir werden deutlich die Spezifik zurückfahren“, sagte er. „Wir haben letztes Jahr im Grunde eine Woche allgemeine Athletik trainiert, bevor wir ins Fußballtraining gegangen sind. Diesen Block wird es mit Sicherheit nicht mehr geben.“

Wann genau bei Werder wieder gemeinsam geübt wird, steht noch nicht fest. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat erst kürzlich ihren Rahmenspielplan veröffentlicht, am 18. September soll demnach wieder im Oberhaus gekickt werden. Eine Woche vorher steigt die erste Runde im DFB-Pokal. Das klingt im ersten Moment nach viel Zeit, die den Bremern noch bleibt. Doch der Eindruck täuscht ein wenig. Das Programm, das im Anschluss folgt, ist nämlich ein enormes, entsprechend ausgefeilt muss die Vorbereitung in diesem Sommer ablaufen. Sie bildet die Basis für alles, was danach gut laufen soll. Allein 13 Bundesliga-Spieltage müssen bis zum Jahresende bestritten werden, direkt am ersten Wochenende des neuen Jahres geht es dann auch schon weiter. Eine klassische Winterpause gibt es als Spätfolge der Corona-Pandemie also nicht, stattdessen müssen die Spieler ohne allzu viele Pausen dafür sorgen, dass sich bei Werder eine Saison wie die jüngste nicht wiederholt.

Die richtige Balance aus Hochleistung und Erholung ist in den kommenden Monaten folglich besonders wichtig. Entsprechend weitsichtig muss die Vorbereitung geplant werden. „Wir werden den Faktor der Regeneration berücksichtigen“, betonte Kohfeldt. „Wir haben bisher in einem Blocksystem gearbeitet, das all die Jahre zuvor funktioniert hat. Das muss man auch noch einmal betonen.“ Aber zuletzt funktionierte es eben nicht so gut, weshalb Werders Coach erklärte: „Wir hatten vier Einheiten und dann einen Regenerationsanteil. Dieses Verhältnis müssen wir überdenken nach der letzten Vorbereitung.“ Das dürfte insbesondere auch für das Trainingslager im Zillertal gelten, vom 15. bis 25. August wird Werder wieder in Österreich an der Form feilen.

Mentale Herausforderung

Nun sind die rein physischen Strapazen der eine Aspekt, an der Weser wird es jedoch auch ganz entscheidend sein, wie es der angekratzten Psyche geht. Die vielen Rückschläge, der Abstiegskampf und die ständige Kritik an der eigenen Leistung müssen erst einmal verarbeitet werden. Dass es am Ende doch noch das glückliche Ende in Heidenheim gab, dürfte zumindest ein wenig Balsam gewesen sein. Trotzdem ist Vorsicht geboten: Langzeitfolgen wollen die Bremer unbedingt vermeiden.

„Die mentale Belastung, der Druck war bei mir und den Spielern sehr hoch. Wir müssen uns jetzt erholen“, sagte Kohfeldt, den es selbst für zwei Wochen in den Urlaub zog. Auch viele seiner Spieler haben sich zum Abschalten mit ihren Familien in die Sonne verabschiedet, um dann demnächst mit freien Köpfen an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren. Und damit die Gedanken auch möglichst lange ungetrübt bleiben, nimmt die psychische Regeneration auch anschließend einen wichtigen Teil der Vorbereitung ein. „Wir werden einen guten Mittelweg finden zwischen einer ausreichenden körperlichen Vorbereitung auf die neue Saison, denn die wird mit ihren vielen Englischen Wochen sehr strapaziös werden, und einer körperlichen und mentalen Erholung in dieser Sommerpause“, versprach Florian Kohfeldt.