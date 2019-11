Am Freitag trainierten die Werder-Profis noch einmal. (nordphoto)

Beim letzten Training der Woche ging es am Freitag noch einmal ordentlich zur Sache. Viele Zweikämpfe, viel Körpereinsatz. Sebastian Langkamp und Theo Gebre Selassie rasselten einmal zusammen, konnten aber beide weitermachen. Anschließend verabschiedeten sich die Werder-Profis ins Wochenende - allerdings mit einer Aufgabe im Gepäck. Am Sonnabend habe jeder Spieler für sich einen Lauf zu absolvieren, sagte Trainer Florian Kohfeldt. Die Intensität sei individuell angepasst, die Läufe würden elektronisch erfasst.

Am Sonntag und am Montag haben die Werder-Spieler, die nicht auf Länderspielreise sind, dann frei. Die bei Fußball-Profis beliebten Kurztrips in die Sonne soll es dieses Mal aber nicht geben, betonte Kohfeldt. „Dafür ist jetzt nicht die richtige Zeit. Ich habe ihnen deutlich gesagt, dass es besser wäre, mich am Montag nicht anrufen zu müssen und zu sagen, dass ein Flieger ausfällt.“