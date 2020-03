Die Werder-Profis trainieren vor dem Pokalspiel in Frankfurt zweimal geheim. (nordphoto)

Eigentlich hätte am Sonntagabend das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt angestanden, doch da die Deutsche Fußball Liga bekanntlich etwas dagegen hatte, haben die Werder-Profis nun einen freien Sonntag. Trainer Florian Kohfeldt gönnt seiner Mannschaft diesen einen Tag zur Erholung.

Am Montag steht dann ab 15 Uhr eine Trainingseinheit auf dem Programm, am Dienstag wird ab 13.30 Uhr trainiert. Beide Einheiten finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Werder setzt also vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr) in Frankfurt voll darauf, sich im Verborgenen den letzten Schliff für dieses K.o.-Duell zu holen. Normalerweise ist die Abschlusseinheit vor einem Spiel immer öffentlich.