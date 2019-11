Werders Trainingsplatz bleibt am Montag leer. (nordphoto)

Die Länderspielpause macht's möglich: Werders Profis dürfen sich über den dritten Tag in Folge freuen, weshalb auch am heutigen Montag nicht auf dem Gelände am Weserstadion trainiert wird. Erst am Dienstag wird die Mannschaft die Vorbereitung auf das kommende Bundesligaspiel gegen den FC Schalke 04 (Sonnabend, 15.30 Uhr) in Angriff nehmen.