Der Trainingsplatz bleibt am Montag leer. (nordphoto)

Freier Montag: Die Werder-Spieler können sich einen Tag lang regenerieren, Trainer Florian Kohfeldt hat keine Trainingseinheit angesetzt. Am Dienstag geht es für die Mannschaft dann in den Kraftraum, ab Mittwoch beginnt das normale Training und damit die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel in Mönchengladbach am Sonntag (13.30 Uhr).